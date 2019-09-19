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    Законопроект про столицю нардепи внесли до порядку денного

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    Законопроект про столицю нардепи внесли до порядку денного

    У законопроекті пропонується розмежувати повноваження голови Київської міської державної адміністрації і міського голови столиці

    У Верховній Раді парламентарі включили до порядку денного засідання сесії законопроект про столицю №2143. Відповідне рішення підтримали 237 народних депутатів.

    Про це повідомляє УНН.

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    Зазначається, що проект Закону про внесення змін до Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ» направлений на створення законодавчих передумов для виконання положень Конституції України та Європейської хартії місцевого самоврядування в частині реалізації права жителів Києва самостійно вирішувати, в межах Конституції та законів України, питання місцевого значення, наближення органів місцевого самоврядування до громади міста Києва, а також уточнення повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з метою надання можливості громаді міста Києва впливати на політичні та соціально-економічні процеси у столиці.

    У законопроекті пропонується розмежувати повноваження голови Київської міської державної адміністрації і міського голови столиці.

    При цьому, парламентарі ухвалили рішення про скорочення строків внесення альтернативних законопроектів.

    Як повідомлялося, 19 вересня у Раді можуть розглянути зміни до закону про столицю.

    Нагадаємо, група народних депутатів від «Слуги народу» ініціювала законопроект №2143 про внесення змін до закону про столицю. Зареєстрували його 13 вересня.

    Документ передбачає проведення 8 грудня місцевих виборів у Києві. Цим законопроектом пропонують законодавчо закріпити функціонування районних рад у Києві, скоротити максимальну кількість депутатів місцевих рад до 84 осіб й уповноважити голову Київської міської адміністрації опротестовувати акти місцевого самоврядування столиці

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    Верховна Рада Київ закон самоврядування столиця
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