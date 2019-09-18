Кличко подякував силовикам за успішну спецоперацію на мосту Метро
Мер зазначив, що за годину-півтори рух на червоній гілці метро, що був обмежений, відновлять
«Я дякую правоохоронцям, Національній поліції, що успішно ліквідували терористичну загрозу в столиці. Ситуація була дуже серйозною. Спецпідрозділ «Корд» Національної поліції спрацював професійно», - сказав Кличко журналістам в коментарі з місця події.
Мер зазначив, що за годину-півтори рух на червоній гілці метро, що був обмежений, відновлять. А рух автотранспорту Набережним шосе і прилеглими вулицями, де були затори через проведення спецоперації, нормалізується.
Як відомо, поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його.
Зазначимо, що жодних вимог чоловікн не висував. Через НП зупинилася частина червоної гілки метро, в місті величезні затори.
Раніше повідомлялося, що зловмисник, який захопив міст у Києві, відкрив вогонь по бійцях КОРД. Силовики тоді заявили про готовність до штурму мосту.
Як повідомляв Главком, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.
Згодом, зловмисник, який погрожував підірвати міст Метро, розстріляв поліцейський дрон.
Київ Оперативний повідомив, що особу злодія було встановлено одразу - це Олексій Белько. Нещодавно він добровільно здав до поліції кілограм вибухівки та велику кількість набоїв.