Кличко подякував силовикам за успішну спецоперацію на мосту Метро

Мер зазначив, що за годину-півтори рух на червоній гілці метро, що був обмежений, відновлять

Мер Києва Віталій Кличко подякував правоохоронцям за успішну спецоперацію із затримання озброєного чоловіка, що погрожував підірвати міст Метро.

«Я дякую правоохоронцям, Національній поліції, що успішно ліквідували терористичну загрозу в столиці. Ситуація була дуже серйозною. Спецпідрозділ «Корд» Національної поліції спрацював професійно», - сказав Кличко журналістам в коментарі з місця події.

Мер зазначив, що за годину-півтори рух на червоній гілці метро, що був обмежений, відновлять. А рух автотранспорту Набережним шосе і прилеглими вулицями, де були затори через проведення спецоперації, нормалізується.

Як відомо, поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його.

Зазначимо, що жодних вимог чоловікн не висував. Через НП зупинилася частина червоної гілки метро, в місті величезні затори.

Раніше повідомлялося, що зловмисник, який захопив міст у Києві, відкрив вогонь по бійцях КОРД. Силовики тоді заявили про готовність до штурму мосту.

Як повідомляв Главком, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.

Згодом, зловмисник, який погрожував підірвати міст Метро, розстріляв поліцейський дрон.

Київ Оперативний повідомив, що особу злодія було встановлено одразу - це Олексій Белько. Нещодавно він добровільно здав до поліції кілограм вибухівки та велику кількість набоїв.



