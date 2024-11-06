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У Нігерії звільнено 29 дітей, яким загрожувала смертна кара

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Нігерії звільнено 29 дітей, яким загрожувала смертна кара
Під тиском активістів президент Нігерії Бола Тінубу наказав звільнити дітей
фото: АР

Діти були серед понад 70 осіб, яким висунули звинувачення після серпневих протестів у Нігерії

Влада Нігерії звільнила 29 неповнолітніх, яких утримували під вартою понад два місяці і яким загрожувала смертна кара за участь у протестах проти рекордного зростання вартості життя в країні. Про це повідомляє AP. 

Повідомляється, що діти віком від 14 до 17 років були серед понад 70 осіб, яким висунули звинувачення у знищенні майна, заколоті та державній зраді, що карається смертною карою, після серпневих протестів у країні.

Про затримання дітей не було жодних новин аж до пред'явлення їм звинувачень, що викликало обурення і посилило занепокоєння щодо погіршення ситуації з правами людини в найбільш густонаселеній країні Африки.

Під тиском активістів президент Нігерії Бола Тінубу наказав звільнити дітей і розпорядився провести розслідування щодо правоохоронців, причетних до арешту і судового переслідування неповнолітніх.

Раніше поліція виправдовувала свої дії, але в понеділок увечері заявила, що розпочала розслідування за фактами жорстокого поводження з неповнолітніми під час утримання під вартою.

Юристи та активісти закликали уряд Нігерії подбати про благополуччя дітей і надати їм освітню підтримку. Їх звільнення – це лише «перший крок у правильному напрямку», сказав один із адвокатів Маршал Абубакар. 

Главком писав, що протести в Нігерії викликані серйозною економічною кризою. Незважаючи на те, що Нігерія є одним з найбільших виробників нафти в Африці, країна залишається однією з найбідніших у світі. Рівень інфляції досяг 28-річного максимуму, а національна валюта впала до історичного мінімуму. Населення Нігерії складає 210 мільйонів осіб, і багато з них стикаються з гострою продовольчою нестачею.

До слова, на півночі Нігерії озброєні люди викрали щонайменше 20 студентів медичного та стоматологічного факультетів, які прямували на конференцію.  

Смертна кара в Нігерії була запроваджена в 1970-х роках, але з 2016 року в країні не було жодного смертного вироку.

Теги: активісти розслідування смертна кара поліція населення Нігерія звільнення валюта

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