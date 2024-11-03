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Поліція Молдови повідомила про мінування мосту, що з’єднує Придністров’я з рештою країни

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Поліція Молдови повідомила про мінування мосту, що з’єднує Придністров’я з рештою країни
Поліція біля мосту між Рибницею та Резиною увечері 3 листопада
фото: Poliția Republicii Moldova/Facebook

У поліції розцінюють ці дії як спробу перешкодити громадянам реалізувати своє право голосу

У Молдові до поліції надійшло повідомлення про мінування мосту між містами Рибниця та Резина. Ним можна потрапити з невизнаного «Придністров’я» на підконтрольну Кишиневу територію та проголосувати на президентських виборах. Про це повідомила поліція.

Інформація про мінування надійшла незабаром після того, як рух мостом поновили після перевірки чоловіка з підозрілою коробкою. Він категорично відмовлявся показати її вміст.

У поліції розцінюють ці дії як спробу перешкодити громадянам реалізувати своє право голосу.

«Закликаємо тих, хто навмисно провокує державні інституції – утриматися від таких жестів і дозволити справедливе проведення виборчого процесу», – заявили в поліції.

Перед тим Міністерство закордонних справ Молдови повідомляло про те, що влада Франкфурта (Німеччини) та Ліверпуля й Нортгемптона (Велика Британія) отримала інформацію про нібито мінування закордонних дільниць. Після перевірки правоохоронці визнали ці повідомлення хибними.

Влада Молдови раніше попереджала про намір Росії втрутитися у вибори. Так, молдовські правоохоронці зафіксували організований підвіз виборців на виборчі дільниці як всередині держави, так і за кордоном

Тим часом Центральна виборча комісія повідомила, що явка на виборчі дільниці перевищила 50%. У другому турі проголосувало понад 1,5 млн громадян. Виборчі дільниці закриються о 21:00.

Як відомо, 20 жовтня у Молдові пройшли вибори президента та референдум. Так, 21 жовтня Центральна виборча комісія Молдови підрахувала усі голоси виборців. Для визначення переможця на виборах президента знадобиться другий тур, оскільки жоден з 11 кандидатів не набрав більше ніж 50% голосів.

У трійці лідерів опинилися президентка Молдови і кандидатка на новий термін Майя Санду (правляча партія «Дія і Солідарність») – 42.45% голосів, колишній генпрокурор (2019-2021 рр..) і парламентар Олександр Стояногло («Партія соціалістів») – 25.98%, Ренато Усатий («Наша Партія») – 13.79%. Другий тур виборів президента Молдови відбудеться в неділю, 3 листопада.

До слова, олігарх-утікач Ілан Шор заявив про намір юридично оскаржувати підсумки референдуму про вступ Молдови до Євросоюзу і президентських виборів. За словами Шора, розвиток ситуації залежатиме від підсумків другого туру президентських виборів. Також опозиція може оскаржити підсумки президентських виборів через рішення влади Молдови відкрити тільки дві виборчі дільниці в Росії.

Як повідомлялося, Конституційний суд Молдови визнав законними результати референдуму про європейську інтеграцію.

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Теги: Генпрокурор вибори Конституційний суд прокурор Велика Британія поліція влада Майя Санду

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