Викрадення картин Енді Воргола. У Нідерландах затримано підозрюваного

Місцезнаходження викрадених картин Енді Воргола залишається невідомим

У результаті масштабної спецоперації поліція Нідерландів затримала 23-річного чоловіка, підозрюваного у вчиненні вибуху в художній галереї Mpv Gallery в Остервейку та викраденні двох робіт художника Енді Воргола. Про це повідомляє Nos.

У ході розслідування поліція провела обшуки в Беркель-Еншоті, Ден-Бош, Ойстервейку та по той бік кордону з Бельгією. Під час обшуку в Беркель-Еншоті був заарештований 23-річний чоловік.

Натомість під час обшуку в Ден-Боші правоохоронці виявили та знешкодили вибуховий пристрій. Наразі слідство з'ясовує його зв'язок з пограбуванням галереї.

Наразі місцезнаходження викрадених картин Енді Воргола залишається невідомим.

Е́нді Воргол – американський митець, один із засновників попарту та культова постать в історії сучасного мистецтва в цілому. Як художник, ілюстратор, дизайнер, скульптор, письменник, продюсер, кінорежисер, видавець, колекціонер, він залишив по собі величезний творчий спадок. До слова, 8 грудня 2022 року Київська міська рада перейменувала вулицю Достоєвського на вулицю Енді Воргола.

Нагадаємо, грабіжники підірвали вхід до галереї на півдні Нідерландів і спробували викрасти чотири роботи із відомої серії трафаретних принтів Енді Воргола.

За словами власника галереї Марка Піта Віссера, злочинці націлилися на серію 1985 року Reigning Queens, створену американським художником Енді Ворголом. На цих принтах зображені портрети королів Великобританії, Нідерландів, Данії та Свазіленду (теперішнього Есватині).

Злодії заклали вибухівку та підірвали вхід до галереї. Він зазначив, що вибух був настільки потужним, що завдав шкоди будівлі галереї та сусіднім будівлям, в яких повилітали шибки. Проте злодії, які викрали твори, не змогли розмістити їх у своїй машині. У результаті вони вирвали два принти з рам, пошкодивши їх, а роботи, що залишилися, кинули на вулиці.

До слова, в ізраїльському місті Хайфа стався неприємний випадок. Чотирирічний відвідувач археологічного музею «Гехта» випадково розбив керамічну посудину, вік якої оцінюють у 3,5 тис. років. Співробітники музею запевнили, що артефакт відреставрують і повернуть до експозиції.

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