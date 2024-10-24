У Львові викрито лікарку, яка вимагала в пацієнта $3 тис. за призначення інвалідності

Підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна

Під час обшуку в робочому кабінеті 73-річної лікарки було виявлено готівки на понад 2 млн грн

У Львові правоохоронці викрили 73-річну лікарку-алерголога однієї з львівських комунальних лікарень, яка вимагала у пацієнта вказану суму за вплив на рішення членів медико-соціальної експертної комісії щодо призначення йому третьої групи інвалідності. Про це повідомила поліція Львівської області

23 жовтня під час санкціонованого обшуку у робочому кабінеті підозрюваної правоохоронці виявили та вилучили грошові кошти у сумі $3 тис., одержані нею від пацієнта, значну суму коштів у різних валютах: 1,6 тис. євро, $51,5 тис. та 47 тис. грн, а також документи, чорнові записи та інші речові докази.

Правоохоронці викрили 73-річну лікарку-алерголога однієї з львівських комунальних лікарень фото: Facebook/Поліція Львівської області

фото: Facebook/Поліція Львівської області

Підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна фото: Facebook/Поліція Львівської області

Вирішується питання щодо повідомлення лікарці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки підозри у вчиненні злочинів отримали 64 посадовців медично-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність.

Як повідомлялося, учора, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Про це йдеться в указі президента №732/2024. Новий указ Зеленського передбачає, що Міністерство оборони здоров'я розробить зміни до законодавства про те, як людину оцінюватимуть на наявність підстав для інвалідності. Також буде утворено робочі групи із перевірки рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

До слова, Центральну медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) планують ліквідувати до кінця поточного тижня. Про це на брифінгу щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій та виконання рішення РНБО України щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності.