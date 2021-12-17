«Залишились без хорошої музики». У «Борисполі» завернули російського музиканта

В Україну гітарист гурту «Город 312» Олександр Ільчук прямував, щоб взяти участь в творчому проєкті

Музикант гурту «Город 312» Олександр Ільчук неодноразово порушував порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники заборонили в’їзд в Україну російському музиканту. Громадянин РФ прибув в Україну авіарейсом зі Стамбула. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Йдеться про гітариста гурту «Город 312» Олександра Ільчука.

Під час оформлення та необхідних заходів контролю прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» встановили, що музикант порушував порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму, неодноразово відвідуючи фестивалі в різні роки, що проводилися на півострові.

На запитання, коли він востаннє відвідував анексований Крим, росіянин відповідав, що не пам’ятає, а згодом почав плутатися, називаючи спочатку 2001 рік, потім 2014 рік. При цьому, музикант добре пам’ятав інші місця, де виступав.

В Україну гітарист прямував, щоб взяти участь в творчому проєкті.

За порушення норм українського законодавства іноземця в Україну прикордонники не пропустили, крім того, він отримав заборону в’їзду в Україну на найближчі три роки.

«Ну все, залишились без хорошої музики», – зазначив російський гітарист.

Нагадаємо, днями в аеропорту «Бориспіль» прикордонники відмовили у пропуску росіянину, який намагався вдавати із себе агента спецслужб. Чоловік зізнався, що за його плечима – кілька років служби в ФСБ і ГРУ Росії, працював у «команді Путіна».