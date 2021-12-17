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    «Залишились без хорошої музики». У «Борисполі» завернули російського музиканта

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    В Україну гітарист гурту &laquo;Город 312&raquo; Олександр Ільчук прямував, щоб взяти участь в творчому проєкті - «Залишились без хорошої музики». У «Борисполі» завернули російського музиканта

    В Україну гітарист гурту «Город 312» Олександр Ільчук прямував, щоб взяти участь в творчому проєкті

    фото з відкритих джерел

    Музикант гурту «Город 312» Олександр Ільчук неодноразово порушував порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму

    У міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники заборонили в’їзд в Україну російському музиканту. Громадянин РФ прибув в Україну авіарейсом зі Стамбула. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    Йдеться про гітариста гурту «Город 312» Олександра Ільчука.

    Під час оформлення та необхідних заходів контролю прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» встановили, що музикант порушував порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму, неодноразово відвідуючи фестивалі в різні роки, що проводилися на півострові.

    На запитання, коли він востаннє відвідував анексований Крим, росіянин відповідав, що не пам’ятає, а згодом почав плутатися, називаючи спочатку 2001 рік, потім 2014 рік. При цьому, музикант добре пам’ятав інші місця, де виступав.

    В Україну гітарист прямував, щоб взяти участь в творчому проєкті.

    За порушення норм українського законодавства іноземця в Україну прикордонники не пропустили, крім того, він отримав заборону в’їзду в Україну на найближчі три роки.

    «Ну все, залишились без хорошої музики», – зазначив російський гітарист.

    Нагадаємо, днями в аеропорту «Бориспіль» прикордонники відмовили у пропуску росіянину, який намагався вдавати із себе агента спецслужб. Чоловік зізнався, що за його плечима – кілька років служби в ФСБ і ГРУ Росії, працював у «команді Путіна».

    Теги: Крим Росія Київ Аеропорт Бориспіль музика Україна
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    «Залишились без хорошої музики». У «Борисполі» завернули російського музиканта