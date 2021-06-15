Залишилися самі руїни. Оголошено підозру підприємцю, що знищив санаторій під Києвом (фото)

Збитки державі оцінюються у 20 млн грн

Правоохоронці повідомили про підозру керівнику приватного підприємства, який організував розтрату майна державного оздоровчо-лікувального закладу «Журавушка», розташованого у селі Пухівка Київської області, та своїми діями спричинив збитки державі в особливо великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, у 2008 році зазначений комплекс був переданий приватному підприємству в довгострокову оренду за умови повернення його державі після закінчення строку договору. На час передачі в оренду на території комплексу функціонував санаторій «Журавушка» та дитячий табір.

Однак, керівник приватного підприємства, в оренді якого знаходився оздоровчий комплекс, переслідуючи корисливий мотив та зловживаючи службовим становищем, організував розтрату цього майна та його фактичне знищення. Так, починаючи з серпня 2017 року, орендарем незаконно, без відома та погодження державних органів здійснено фактичне руйнування цього об’єкту. Проведеними експертизами встановлено збитки державі на суму близько 20 млн грн.

Для прикриття злочинної діяльності орендар використовував інше підконтрольне товариство, директору якого у серпні минулого року також було повідомлено про підозру.

Викриття корупційного злочину проводилось прокурорами спільно з територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у Києва, за супроводження ГУ КЗЕ СБ України.