Зарахування маленьких киян до перших класів: скільки вже подано заяв



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Майже 32 тис. маленьких киян цього року вперше сядуть за шкільні парти

Київ готується до нового навчального року

Прийом документів до перших класів розпочали всі заклади загальної середньої освіти Києва. Про це заявив виконувач обов’язків першого заступника голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

Він зазначив, що прийом документів відбувається з дотриманням належних санітарно-гігієнічних та протиепідемічних умов.

«Цьогоріч пандемія внесла свої корективи у роботу освітніх закладів, але місто має бути готовим до нового навчального року, як у садочках, так і школах. Ми розпочали прийом документів до перших класів Нової української школи і на сьогодні маємо вже близько 19 тисяч поданих заяв. Загалом, за прогнозами, приблизна кількість дітей, які вперше підуть до київських шкіл, – 31,7 тис. учнів», – розповів Мондриївський.

Для майбутніх першокласників вже закуплено та доставлено до шкіл:

понад 11 тис. одномісних парт у Голосіївському, Дарницькому, Печерському, Солом’янському та Шевченківському районах (при цьому, в Голосіївському, Печерському та Шевченківському районах партами та меблями вже укомплектовані всі перші класи);

53 смарт-дошки у комплекті з ноутбуками у Печерському районі, 131 мультимедійний комплекс у Дніпровському та 57 мультимедійних комплексів у Святошинському районах, 88 мультимедійних інтерактивних панелей у Шевченківському районі.

До 1 вересня 2020 року за кошти міського бюджету заплановано відремонтувати 437 кабінетів для 1-х класів.

Також Мондриївський додав, що з першим літнім місяцем розпочато автоматичну розсилку запрошень дітям до закладів дошкільної освіти на 2020-2021 навчальний рік. У перший день розіслано 19 тисяч запрошень.

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