Зареєстровано сімейну пару киян із рекордною різницею у зрості (фото)



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Сімейна пара з рекордною різницею у зрості

У жінки та чоловіка найбільша різниця у зрості — 39,6 см

У Києві зареєстровано сімейну пару з рекордною різницею у зрості — у жінки зріст 1,96 см, а у її чоловіка — 1,57 см. Про це у Facebook повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

«Ця сімейна пара щаслива у шлюбі. Бо для щастя, мабуть, розміри значення не мають! Розміри мають значення для рекорду. Національний реєстр рекордів зареєстрував сімейну пару киян, у яких найбільша різниця у зрості — 39,6 см. Зріст дружини, Надії Колоскової, 1,96 м, а зріст її коханого чоловіка, Олексія Колесника, — 1,57 м», — повідомила Вєтрова.

Вона також розповіла, що познайомилась пара ще в студентські роки, коли вони підробляли на зимові свята Дідом Морозом та Снігуронькою.

«Їх популярності тоді позаздрив би навіть сам Винник», - додала Вєтрова.

Як повідомлялося, у Києві в День Державного Прапора України встановлено національний рекорд. На вулицях міста розгорнули найдовший у країні прапор.