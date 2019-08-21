Зарплати столичних учителів зростуть з 1 вересня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підвищення зарплат буде в межах тисячі гривень

Заробітна плата педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних та професійно-технічних закладів освіти столиці буде підвищена з 1 вересня.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на Серпневій конференції педагогічних і науково-педагогічних працівників Києва. Також столична влада ухвалила рішення про підвищення з 1 вересня зарплати педагогічним працівникам дитячо-юнацьких спортивних шкіл, хоча таке підвищення заплановане урядом з 1 січня наступного року.

«Ми маємо зробити все, аби педагоги не думали про те, як вижити. Вони мають виховувати і вчити дітей. Бо саме діти наше майбутнє. Ми також дуже багато вкладаємо у придбання нового обладнання для шкіл і дитячих садочків міста. Будуємо нові навчальні заклади. За останніх 4 роки в столиці побудували або повністю реконструювали 8 шкіл та 26 дитсадків, які відповідають найсучаснішим вимогам освіти європейського рівня», - підкреслив Кличко.

Він зазначив, що протягом кількох років у столиці завершили реконструкцію та будівництво 50 відсотків довгобудів, які стояли закинутими понад 20 років. Сфера освіти, підкреслив мер, є для столиці пріоритетною. Цього року на неї в бюджеті міста передбачили майже 18 мільярдів гривень.

«Незважаючи на наші здобутки, ми ще маємо багато викликів. Більшість освітніх установ столиці, що працюють понад 50 років, за цей час жодного разу не бачили ремонтів. Складно уявити, наприклад, квартиру, в якій живуть без ремонту 50 років! У 2019 році на підготовку до нового навчального року з міського бюджету освіта отримала 2,5 млрд грн. За ці кошти заклади освіти ремонтують дахи, фасади, вхідні групи, здійснюють термомодернізацію будівель, реконструкцію спортивних та актових залів, міняють вікна, роблять капітальні ремонти класів, коридорів, ремонтують харчоблоки та купують нове обладнання. А також облаштовують заклади освіти, щоб вони були доступними для людей з інвалідністю», - наголосив Кличко.

За його словами, для ефективного розподілу коштів на ремонти закладів освіти була розроблена «Карта потреб». Вона визначає пріоритетні види робіт в установах та дозволить раціонально і прозоро спрямовувати гроші туди, де вони першочергово необхідні.

«Це дозволить нам не лише оперативно відслідковувати проблемні моменти, а й розвивати, розбудовувати всі заклади освіти столиці. Бо умови для навчання у Києві мають бути однакового рівня в усіх районах міста», - підкреслив мер Києва.

Раніше у Кабінеті міністрів анонсували, що з січня 2020 року зі скасуванням тарифної сітки оплати праці педагогічних працівників зарплата освітян зросте від 28 до 70%. Так, з 2020 року місячна зарплата молодого вчиталя з урахуванням виплат на оздоровлення, додаткової річної винагороди складатиме приблизно 8 701 грн. Досвідчений вчитель отримуватиме 10 500 грн. Молодий вихователь дитсадка - 6369 грн, досвідчений - 9100 грн.

Також на 10% зросте зарплата працівників дошкільної, позашкільної освіти, фахової передвищої освіти.

Загалом за даними МОН, на 2020 рік на підвищення оплати праці освітян потрібно 21 млрд грн.