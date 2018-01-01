Заступник глави патрульної поліції Борисполя погорів на хабарі

Правоохоронець вимагав хабар від учасника дорожньої пригоди

Співробітники прокуратури міста Києва та Служби безпеки України затримали на хабарі в 5 тисяч гивень заступника начальника сектору патрульної поліції Бориспільського ВП ГУ НП у Київській області. Про це повідомила столична прокуратура у Facebook. «Вказані кошти правоохоронець вимагав від учасника дорожньої пригоди, погрожуючи у



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Затримання хабарника

Правоохоронець вимагав хабар від учасника дорожньої пригоди

Співробітники прокуратури міста Києва та Служби безпеки України затримали на хабарі в 5 тисяч гивень заступника начальника сектору патрульної поліції Бориспільського ВП ГУ НП у Київській області.

Про це повідомила столична прокуратура у Facebook.

«Вказані кошти правоохоронець вимагав від учасника дорожньої пригоди, погрожуючи у разі не сплати грошей оголошенням в розшук автомобіля та поміщення його на штрафний майданчик», – йдеться у повідомленні.

Хабар

Дії затриманого кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Львові медики погоріли на хабарі за призначення інвалідності.