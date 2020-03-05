Від центру до околиць Києва: дорожники показали, як ремонтують тротуари (фото)



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Покриття тротуарів оновлюється цілими ділянками Фото: Київавтодор

У столиці тривають активні ремонти тротуарів

Завдяки сприятливим погодним умовам столичні дорожники розпочали поточні ремонти тротуарів. Працюють у більшості районів Києва. Про це повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор».

«Уже кілька тижнів у столиці тривають активні ремонти тротуарів. Оновлюємо покриття великими картами, тобто цілими ділянками. Наприклад, днями завершили роботи на вулиці Дмитрівській поблизу вулиці Бульварно-Кудрявської. Тривають роботи в Дарницькому районі на вулицях Срібнокільській, Княжому Затоні», – розповів в. о. генерального директора корпорації Володимир Гузема.

На Подолі нині дорожники оновлюють покриття тротуарів на вулиці Сковороди. У Дніпровському районі – на бульварі Верховної Ради, у Голосіївському – на вулиці Ушакова, у Деснянському – на вулиці Кубанської України.

«Новенькі фігурні елементи мощення замість асфальту з’являться на вулиці Володимирській поблизу в’їзду до Софії Київської. Також виконаємо пониження бордюру, встановимо антипаркувальні стовпчики, зону пішохідного переходу облаштуємо тактильною плиткою. Комфорт і безпека пішоходів – пріоритет у нашій роботі», – додав Гузема.

Ремонти тротуарів проводять і під час середніх ремонтів, які уже розпочались. Так, нове покриття на пішохідних доріжках з’явилось на вулиці Стрітенській.