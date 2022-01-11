Затори в Києві. Як змінився трафік за минулий рік

У центрі Києва минулого року трафік зріс на 13%

У порівнянні з 2020-м інтенсивність руху транспорту у столиці за 2021 рік зросла на 3%

Фахівці комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху» проаналізували інтенсивність транспортних потоків у Києві впродовж 2021 року. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Аналіз здійснено на основі даних детекторів транспорту, якими облаштовані 40 світлофорних об’єктів міста.

Згідно з аналізом, середня інтенсивність руху транспорту на ключових напрямках вулично-дорожньої мережі столиці за 2021 рік зросла на 3% у порівнянні з 2020 роком.

Зокрема, трафік зріс:

на перехресті проспектів Перемоги/Повітрофлотського – на 2,7%;

на Броварському напрямку транспортна інтенсивність на в׳їзд зросла на 2,6%; на виїзд – на 1,5%;

на Одеському напрямку ріст трафіка на виїзд сягнув 17,6%; на в׳їзд – 7,2%;

на перехресті вулиць Богдана Хмельницького/Хрещатика трафік зріс на 13%;

на проспекті Лобановського, 196 – на 9%;

на Житомирському напрямку – на 1,3%;

на Обухівському напрямку – на 3,2%;

на Гостомельському – на 5,3%;

на проспекті Перемоги 102-104 – на 4,6%;

на проспекті Героїв Сталінграду, 59 – на 1,2%.

Фахівці закликають не сідати за кермо, коли можна проїхати громадським транспортом, пройти пішки тощо. Від цього залежить завантаженість та безпека наших доріг, чистота повітря та комфорт міських вулиць.