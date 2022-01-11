  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Затори в Києві. Як змінився трафік за минулий рік

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У центрі Києва минулого року трафік зріс на 13% - Затори в Києві. Як змінився трафік за минулий рік
    У центрі Києва минулого року трафік зріс на 13%
    фото з відкритих джерел

    У порівнянні з 2020-м інтенсивність руху транспорту у столиці за 2021 рік зросла на 3%

    Фахівці комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху» проаналізували інтенсивність транспортних потоків у Києві впродовж 2021 року. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

    Аналіз здійснено на основі даних детекторів транспорту, якими облаштовані 40 світлофорних об’єктів міста.

    Згідно з аналізом, середня інтенсивність руху транспорту на ключових напрямках вулично-дорожньої мережі столиці за 2021 рік зросла на 3% у порівнянні з 2020 роком.

    Зокрема, трафік зріс:

    • на перехресті проспектів Перемоги/Повітрофлотського – на 2,7%;
    • на Броварському напрямку транспортна інтенсивність на в׳їзд зросла на 2,6%; на виїзд – на 1,5%;
    • на Одеському напрямку ріст трафіка на виїзд сягнув 17,6%; на в׳їзд – 7,2%;
    • на перехресті вулиць Богдана Хмельницького/Хрещатика трафік зріс на 13%;
    • на проспекті Лобановського, 196 – на 9%;
    • на Житомирському напрямку – на 1,3%;
    • на Обухівському напрямку – на 3,2%;
    • на Гостомельському – на 5,3%;
    • на проспекті Перемоги 102-104 – на 4,6%;
    • на проспекті Героїв Сталінграду, 59 – на 1,2%.

    Фахівці закликають не сідати за кермо, коли можна проїхати громадським транспортом, пройти пішки тощо. Від цього залежить завантаженість та безпека наших доріг, чистота повітря та комфорт міських вулиць.

    Читайте також: Як подолати затори в Києві?
    Теги: Київ дороги Київавтодор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Затори в Києві. Як змінився трафік за минулий рік