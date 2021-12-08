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    Стало відомо, в якому місті найбільші затори у світі

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    Раніше вирішити проблему заторів у Лондоні намагалися за допомогою використання дронів - Стало відомо, в якому місті найбільші затори у світі
    Раніше вирішити проблему заторів у Лондоні намагалися за допомогою використання дронів
    фото: skycap.ua

    Однією з причин «лідерства» виявилося збільшення кількості велодоріжок

    Столиця Великої Британії Лондон виявився містом із найбільш завантаженими у світі дорогами. Про це свідчить аналіз руху на дорогах у великих містах світу, проведений навігаційним сервісом Inrix, передає BBC.

    Упродовж 2021 року лондонські водії в середньому витратили на подолання заторів 148 годин – лише на 1% менше, ніж до пандемії коронавірусу, і значно більше, ніж у інших мегаполісах. На наступному місці у рейтингу опинився Париж – там цього року водії в середньому простояли у корках 140 годин. На третьому місці Брюссель (134 години), а четверте та п'яте посіли Москва (108) та Нью-Йорк (102).

    2020 року Лондон посідав 16 місце рейтингу. На думку експертів, завантаження трас підвищилося на початку пандемії з появою в британській столиці великої кількості велодоріжок, заради яких довелося зменшити ширину автомобільних шосе.

    Однак у благодійній організації Cycling UK заперечили це твердження. Активісти вважають, що не варто звинувачувати у зростанні кількості пробок велодоріжки, оскільки вони якраз дають транспортній системі потрібний баланс і можливість в екстрених випадках не витрачати час на затори.

    Раніше експерти запропонували три способи зменшення заторів у Києві.

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    Теги: Нью-Йорк Брюссель Велика Британія транспорт
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    Стало відомо, в якому місті найбільші затори у світі