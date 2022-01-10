  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Українці виїжджають із країни. На кордоні утворилися масштабні затори

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На кордоні відмічається зростання пасажиропотоку, особливо на західному напрямку - Українці виїжджають із країни. На кордоні утворилися масштабні затори
    На кордоні відмічається зростання пасажиропотоку, особливо на західному напрямку
    фото: dpsu.gov.ua

    В пунктах пропуску фіксується збільшення пасажиро-транспортного потоку

    Із закінченням свят на українському кордоні збільшився пасажиропотік. Як зазначаютьу Державній прикордонній службі, віиїзд громадян з України переважає над в’їздом, особливо на ділянках кордону з країнами ЄС.

    «Зростання пасажиропотоку відбувається переважно через збільшення кількості громадян України, які прямують закордон після завершення новорічно-різдвяних свят», – йдеться у повідомлені прикордонників.

    Перед деякими пунктами пропуску, зокрема – «Краківець», «Шегині» та «Грушів», виникає скупчення транспортних засобів, які налічують в середньому від 80 до 150 автівок, як легкових, так і вантажних. Водночас, черги відсутні перед пунктами пропуску «Ягодин», «Устилуг», «Угринів» та «Смільниця».

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Українці виїжджають із країни. На кордоні утворилися масштабні затори
    Українці виїжджають із країни. На кордоні утворилися масштабні затори
    Українці виїжджають із країни. На кордоні утворилися масштабні затори

    У Державній прикордонній службі радять подорожуючим особам, за можливості, обрати пункти пропуску з найменшим накопиченням автотранспорту.

    «Для тих подорожуючих осіб, які не зробили ПЛР-тести на ковід за 24 години до в’їзду в Польщу, біля пунктів пропуску «Краківець», «Шегині», «Рава-Руська» та «Ягодин» працюють відповідні мобільні лабораторії – ця процедура також може уповільнювати прикордонно-митний рух», – повідомляють у відомстві.

    Загалом за 8-9 січня, кордон держави перетнуло майже 100 тис. осіб та 17,5 тис. автомобілів. У тому числі на західному напрямку держрубіж перетнуло 32,7 тис. осіб та 7,8 тис. транспорту.

    Читайте також: Мігранти з петардами знову штурмували польсько-білоруський кордон


    Теги: Держприкордонслужба українці кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українці виїжджають із країни. На кордоні утворилися масштабні затори