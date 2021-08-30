Київ знову накрила гроза (фото)

У деяких районах вже ллє сильний дощ і гримить

Киянам рекомендують зачинити вікна та сховатися від негоди в домівках

Ввечері 30 та вночі 31 серпня у Києві прогнозують грози та шквали вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє пресслужба КМДА. У деяких районах вже ллє сильний дощ і гримить.

Киянам рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері. А на вулиці обходити високі дерева.

Основні рекомендації під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні киян закликають звертатися до екстрених служб за телефонами: 101 або 103. У разі підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах треба звертатися до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.

Вночі з 29 на 30 серпня у Києві також пройшли рясні дощі, а також гриміла гроза. Мешканці столиці зробили захоплюючі кадри яскравої нічної блискавки.

Напередодні у Києві внаслідок зливи підтопило перший вестибюль станції метро «Героїв Дніпра». Через це станцію тимчасово закривали на вхід і вихід.

Також центр Києва затопило через сильну грозу, яка вирувала у столиці 29 серпня. На річки також перетворилися вулиці на Виноградарі та у Голосіївському районі.