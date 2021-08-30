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    Київ знову накрила гроза (фото)

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    У деяких районах вже ллє сильний дощ і гримить - Київ знову накрила гроза (фото)
    У деяких районах вже ллє сильний дощ і гримить
    Фото: glavcom.ua

    Киянам рекомендують зачинити вікна та сховатися від негоди в домівках

    Ввечері 30 та вночі 31 серпня у Києві прогнозують грози та шквали вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє пресслужба КМДА. У деяких районах вже ллє сильний дощ і гримить.

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    Київ знову накрила гроза (фото)
    Київ знову накрила гроза (фото)
    Київ знову накрила гроза (фото)
    Київ знову накрила гроза (фото)

    Киянам рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері. А на вулиці обходити високі дерева.

    Основні рекомендації під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    При падінні дерев чи гілок, при травмуванні киян закликають звертатися до екстрених служб за телефонами: 101 або 103. У разі підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах треба звертатися до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.

    Вночі з 29 на 30 серпня у Києві також пройшли рясні дощі, а також гриміла гроза. Мешканці столиці зробили захоплюючі кадри яскравої нічної блискавки.

    Напередодні у Києві внаслідок зливи підтопило перший вестибюль станції метро «Героїв Дніпра». Через це станцію тимчасово закривали на вхід і вихід.

    Також центр Києва затопило через сильну грозу, яка вирувала у столиці 29 серпня. На річки також перетворилися вулиці на Виноградарі та у Голосіївському районі.

    Теги: прогноз погоди Київ атмосферне явище КМДА дощ
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    Київ знову накрила гроза (фото)