Затримання хабарника з СБУ: НАБУ оприлюднило відео

Затримання посадовця СБУ відбулося в рамках розслідування Національним бюро фактів корупції в сфері міграційної політики

Національне антикорупційне бюро оприлюднило фрагменти розсекречених відеозаписів, зроблених в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в рамках розслідування фактів корупції в сфері міграційної політики, під час якого було затримано одного з посадовців Главку СБУ у Києві та Київській області. «За результатами цих дій 24 квітня 2018



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Затримання посадовця СБУ відбулося в рамках розслідування Національним бюро фактів корупції в сфері міграційної політики

Національне антикорупційне бюро оприлюднило фрагменти розсекречених відеозаписів, зроблених в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в рамках розслідування фактів корупції в сфері міграційної політики, під час якого було затримано одного з посадовців Главку СБУ у Києві та Київській області.

«За результатами цих дій 24 квітня 2018 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили посадовця одного з міжрайвідділів Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області на отриманні ним неправомірної вигоди в розмірі 47,5 тис. дол. США», - нагадують у НАБУ.

За даними слідчих, ці кошти посадовець СБУ одержав від посередників за непритягнення до відповідальності осіб, які могли отримати посвідки на постійне або тимчасове проживання на території України в незаконній спосіб.

«Слідство вважає, що посадовець СБУ володів інформацією, яка свідчила про отримання низкою іноземців посвідок на проживання в Україні через укладання фіктивних шлюбів із громадянками України. Доступ до таких даних відкривав можливості для шантажу та вимагання неправомірної вигоди, чим і скористався працівник СБУ. Адже належне розслідування даних фактів мало б наслідком можливе видворення цих осіб з території України», - йдеться в повідомленні НАБУ.

Як повідомлялося, затриманий 24 квітня у Києві співробітник СБУ вимагав гроші з громадян, які проживали в Україні за фейковими документами. Речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що Служба безпеки України «надає повне сприяння НАБУ щодо викритого на хабарі співробітника столичного Главку СБУ».