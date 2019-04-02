Затримано чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні малолітньої дівчинки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про зґвалтування дівчинки повідомила її мати

Київською місцевою прокуратурою №3 повідомлено про підозру 40-річному чоловіку, затриманому за підозрою у зґвалтуванні малолітньої падчерки. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

«Вказана подія сталась у понеділок, 1 квітня 2019 року, у Деснянському районі столиці в квартирі, де проживає 12-річна дівчинка з матір’ю та вітчимом. Про зґвалтування дівчинки повідомила її мати», - розповіли в прокуратурі.

Того ж дня за результатом проведення слідчих дій та огляду місця події ґвалтівника затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.152 КК України.

Місцевою прокуратурою підготовлено та скеровано до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають.