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    Затримано чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні малолітньої дівчинки

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    Затримано чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні малолітньої дівчинки

    Про зґвалтування дівчинки повідомила її мати

    Київською місцевою прокуратурою №3 повідомлено про підозру 40-річному чоловіку, затриманому за підозрою у зґвалтуванні малолітньої падчерки. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

    «Вказана подія сталась у понеділок, 1 квітня 2019 року, у Деснянському районі столиці в квартирі, де проживає 12-річна дівчинка з матір’ю та вітчимом. Про зґвалтування дівчинки повідомила її мати», - розповіли в прокуратурі.

    Того ж дня за результатом проведення слідчих дій та огляду місця події ґвалтівника затримали в порядку ст. 208 КПК України.

    Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.152 КК України.

    Місцевою прокуратурою підготовлено та скеровано до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Слідчі дії тривають.

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