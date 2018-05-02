Затримки реконструкції Шулявського мосту немає, все йде за планом - КМДА

Наразі йдуть роботи з прибирання МАФів, заміни дорожніх знаків тощо

Реконструкція транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Вадима Гетьмана (Шулявського шляхопроводу) йде за планом, ніякої затримки немає. Наразі на цій ділянці міняють дорожні знаки, світлофори та прибирають МАФи. Про це повідомили у прес-службі Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. «Ніякої затримки



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Шулявський міст обвалився у лютому 2017 року

Наразі йдуть роботи з прибирання МАФів, заміни дорожніх знаків тощо

Реконструкція транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Вадима Гетьмана (Шулявського шляхопроводу) йде за планом, ніякої затримки немає. Наразі на цій ділянці міняють дорожні знаки, світлофори та прибирають МАФи. Про це повідомили у прес-службі Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

«Ніякої затримки немає, наразі там йдуть роботи з прибирання МАФів, заміни дорожніх знаків тощо. Дорога поки не перекрита, і ми й не планували перекривати її зараз, наше повідомлення неправильно інтерпретували. Дорога буде перекрита з 1 червня, тоді ж і почнеться заміна дорожнього покриття і активна фаза ремонту», - повідомили УНН у Департаменті.

Раніше у Департаменті транспортної інфраструктури повідомили, що з 1 травня розпочинається підготовка до реконструкції Шулявського шляхопроводу. Опрацьовується схема руху на час проведення робіт. Для регулювання руху буде встановлено 3 світлофори, перенесено контактну мережу для безперебійного руху тролейбусів та винесено МАФи з радіусу проведення реконструкції.

2 травня ЗМІ повідомили, що початок реконструкції Шулявського шляхопроводу перенесли з 1 травня на 1 червня.

Нагадаємо, 27 лютого 2017 року в Києві обвалився Шулявський шляхопровід, який вже давно обіцяли реконструювати.

Восени минулого року у Києві під Шулявським мостом застрягла вантажівка.

У лютому 2018 року на Шулявському мосту з асфальту вилізла арматура, внаслідок чого пошкоджені колеса більш ніж 10 авто.

У КМДА повідомляли, що на реконструкцію транспортної розв’язки на Шулявці знадобиться 17 місяців і близько 811 млн грн.