У Києві зупинився рух електротранспорту через відсутність напруги

Через екстрені відключення світла зупинено рух низки трамвайних та тролейбусних маршрутів

У зв'язку із застосуванням екстрених та аварійних відключень електроенергії в Києві виникли значні проблеми в роботі електротранспорту. Через відсутність напруги зупинено або спостерігається суттєва затримка руху низки трамвайних та тролейбусних маршрутів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EasyWay.

Зупинка руху зафіксована на таких маршрутах:

Трамваї: 1, 2, 3, 15.

Тролейбуси: 1, 4, 5, 7, 11, 12, 16, 19, 22К, 23, 26, 27, 30, 31, 35, 39, 41, 42, 43, 45.

фото: EasyWay

Перевізник закликає громадян враховувати цю інформацію при плануванні маршрутів.

Наголошується, що після відновлення подачі напруги та відновлення роботи електротранспорту, маршрути ще певний час будуть входити у графіки, тому можливі додаткові затримки. Рекомендується користуватися альтернативними видами транспорту, зокрема автобусами.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація повідомила про запровадження аварійних відключень електроенергії в окремих районах столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

Рішення про відключення було ухвалене за командою національного оператора НЕК «Укренерго» у зв’язку з погіршенням ситуації в енергосистемі України, спричиненої, імовірно, масованими російськими ударами.