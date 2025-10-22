«Шахед» поцілив у багатоповерхівку на Троєщині
Мешканці розповіли про вибухи, пожежу та евакуацію; постраждали 25 осіб
У ніч на 22 жовтня Київ зазнав нової атаки російських дронів-камікадзе «Шахед». На Троєщині влучання ударного БпЛА спричинило пожежу у 10-поверховому будинку, загорілися квартири та припарковані авто. Постраждали 25 людей, серед них – п’ятеро дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вечірній Київ.
На вулиці Сержа Лифаря, 14 «шахед» влучив у багатоповерхівку, спалахнули квартири на 8 поверсі, вибух пошкодив балкони, фасад і газову трубу. Мікроавтобус, що стояв біля під’їзду, згорів. Після атаки більшість квартир залишилася без вікон.
Мешканці розповідають, що звук «шахеда» перед ударом був дуже гучним. Один чоловік зазначив: «Машини загорілися, а потім вибухнули. Під’їзд горів, люди ледве вибігли на вулицю. Це було жахливо. Слава Богу, що всі живі».
Його сусідка додала, що вибухова хвиля пошкодила сусідні будинки. «Такого страшного ранку ще не було», – каже вона.
На місці працює польова кухня та надається базова допомога постраждалим. Загалом у результаті обстрілу постраждало близько 230 квартир. Комунальні служби закривають вікна плитами та прибирають уламки.
Нагадаємо, що у Дніпровському районі Києва в ніч на 22 жовтня внаслідок влучання ворожого снаряда у 16-поверховий житловий будинок виникла пожежа на шостому поверсі. Рятувальники оперативно евакуювали десять мешканців. Під час ліквідації вогню виявлено тіла двох загиблих.
Троє людей загинули під Києвом у селі Погреби під час удару дрона-камікадзе – 37-річна жінка, її шестимісячна донька та 12-річна племінниця. Родина нещодавно переїхала з Києва, сподіваючись знайти спокій у селі. Голова Зазимської громади Віталій Крупенко підтвердив загибель та висловив співчуття рідним.
У ніч на 22 жовтня під час чергової атаки безпілотників-камікадзе «Шахед» уламок одного з дронів влучив у будинок на Русанівці, де мешкає народна депутатка Ольга Стефанишина.
Коментарі — 0