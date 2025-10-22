«Шахед» поцілив у багатоповерхівку на Троєщині

Постраждалі квартири та автівки після нічного влучання «шахеда» на Троєщині

Мешканці розповіли про вибухи, пожежу та евакуацію; постраждали 25 осіб

У ніч на 22 жовтня Київ зазнав нової атаки російських дронів-камікадзе «Шахед». На Троєщині влучання ударного БпЛА спричинило пожежу у 10-поверховому будинку, загорілися квартири та припарковані авто. Постраждали 25 людей, серед них – п’ятеро дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вечірній Київ.

На вулиці Сержа Лифаря, 14 «шахед» влучив у багатоповерхівку, спалахнули квартири на 8 поверсі, вибух пошкодив балкони, фасад і газову трубу. Мікроавтобус, що стояв біля під’їзду, згорів. Після атаки більшість квартир залишилася без вікон.

Наслідки обстрілу «шахедом»: пошкоджені квартири та машини фото: Вечірній Київ

Мешканці розповідають, що звук «шахеда» перед ударом був дуже гучним. Один чоловік зазначив: «Машини загорілися, а потім вибухнули. Під’їзд горів, люди ледве вибігли на вулицю. Це було жахливо. Слава Богу, що всі живі».

Пошкоджений фасад та згорілі автівки на Троєщині після атаки фото: Вечірній Київ

Його сусідка додала, що вибухова хвиля пошкодила сусідні будинки. «Такого страшного ранку ще не було», – каже вона.

На місці працює польова кухня та надається базова допомога постраждалим. Загалом у результаті обстрілу постраждало близько 230 квартир. Комунальні служби закривають вікна плитами та прибирають уламки.

Нагадаємо, що у Дніпровському районі Києва в ніч на 22 жовтня внаслідок влучання ворожого снаряда у 16-поверховий житловий будинок виникла пожежа на шостому поверсі. Рятувальники оперативно евакуювали десять мешканців. Під час ліквідації вогню виявлено тіла двох загиблих.

Троє людей загинули під Києвом у селі Погреби під час удару дрона-камікадзе – 37-річна жінка, її шестимісячна донька та 12-річна племінниця. Родина нещодавно переїхала з Києва, сподіваючись знайти спокій у селі. Голова Зазимської громади Віталій Крупенко підтвердив загибель та висловив співчуття рідним.

У ніч на 22 жовтня під час чергової атаки безпілотників-камікадзе «Шахед» уламок одного з дронів влучив у будинок на Русанівці, де мешкає народна депутатка Ольга Стефанишина.