У Києві спортивний тренер підозрюється у сексуальному насильстві щодо 11-річної учениці

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури 37-річному тренеру з бразильського джиу-джитсу повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо його 11-річної учениці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що 37-річний професійний спортсмен проводив індивідуальні тренування для дітей з бразильського джиу-джитсу. Під час одного з таких занять, залишаючись на одинці з дитиною, чоловік роздягнув її та вчинив сексуальне насильство.

Повідомляється, що тренер скористався тим, що дівчинка має вади мовлення, довіряє йому і не розкаже про це батькам.

«Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 153 КК України, а саме як сексуальне насильство, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди», – йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

До підозрюваного застосовано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Також на Київщині судитимуть 22-річного колишнього педагога, якого обвинувачено у сексуальному насильстві над трьома 12-річними учнями та виготовленні дитячої порнографії. За даними слідства, чоловік, користуючись довірою дітей та своїм авторитетом як учителя, неодноразово вчиняв сексуальне насильство щодо трьох учнів віком 12 років. Про злочин стало відомо після того, як один із потерпілих розповів матері про пережите. Після цього чоловіка було затримано.