Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві спортивний тренер підозрюється у сексуальному насильстві щодо 11-річної учениці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві спортивний тренер підозрюється у сексуальному насильстві щодо 11-річної учениці
До підозрюваного застосовано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів
фото: Офіс генерального прокурора

Тренер скористався тим, що дівчинка має вади мовлення, довіряє йому і не розкаже про це батькам

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури 37-річному тренеру з бразильського джиу-джитсу повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо його 11-річної учениці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що 37-річний професійний спортсмен проводив індивідуальні тренування для дітей з бразильського джиу-джитсу. Під час одного з таких занять, залишаючись на одинці з дитиною, чоловік роздягнув її та вчинив сексуальне насильство.

Повідомляється, що тренер скористався тим, що дівчинка має вади мовлення, довіряє йому і не розкаже про це батькам.

«Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 153 КК України, а саме як сексуальне насильство, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди», – йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

До підозрюваного застосовано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Також на Київщині судитимуть 22-річного колишнього педагога, якого обвинувачено у сексуальному насильстві над трьома 12-річними учнями та виготовленні дитячої порнографії. За даними слідства, чоловік, користуючись довірою дітей та своїм авторитетом як учителя, неодноразово вчиняв сексуальне насильство щодо трьох учнів віком 12 років. Про злочин стало відомо після того, як один із потерпілих розповів матері про пережите. Після цього чоловіка було затримано.

Теги: тренер слідство прокурор зґвалтування Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юрій Луценко розповідає про своє дитинство та труднощі, які вплинули на його мовлення
Луценко розповів, чому картавить
29 вересня, 18:12
О 15:26 у столиці оголосили відбій повітряної тривоги
У Києві повітряна тривога тривала 37 хвилин
4 жовтня, 15:37
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 жовтня, 10:55
Українська православна церква Київського патріархату відзначає 30-ту річницю інтронізації патріарха Філарета
30 років на престолі. Оголошено розклад заходів вшанування святійшого патріарха Філарета
17 жовтня, 17:51
У Києві спостерігаються перебої зі світлом
У Києві та області спостерігаються перебої зі світлом через російську атаку
22 жовтня, 05:27
Налагодив незаконну схему з легалізації іноземців 28-річний мешканець Києва
Киянин підозрюється у легалізації на території України понад 200 іноземців
30 вересня, 16:37
«Сільпо» почало використовувати щільні пакети для м'яса (на фото зправа). Один разовий пакет коштує 2,49 грн
Поліетилен не зник? Як торгові заклади пакують рибу, м’ясо та овочі: огляд цін біопакетів
16 жовтня, 11:28
Правоохоронцям, підозрюваним у побитті, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років
Побиття чоловіка біля Голосіївського РТЦК. Підозри отримали двоє поліцейських
20 жовтня, 11:01
Катаріна Матернова зробила заяву про нічну атаку на Київ
«Ніч жаху». Посол ЄС ховалася у ванній під час удару РФ по Києву
22 жовтня, 17:39

Новини

У Києві спортивний тренер підозрюється у сексуальному насильстві щодо 11-річної учениці
У Києві спортивний тренер підозрюється у сексуальному насильстві щодо 11-річної учениці
Київ попрощався із журналісткою та оператором телеканалу FreeДом, що загинули у Краматорську
Київ попрощався із журналісткою та оператором телеканалу FreeДом, що загинули у Краматорську
Смертельна ДТП на Броварщині: поліція затримала нетверезого водія
Смертельна ДТП на Броварщині: поліція затримала нетверезого водія
Жінка викинула з вікна п’ятого поверху собаку знайомої: яке покарання може отримати
Жінка викинула з вікна п’ятого поверху собаку знайомої: яке покарання може отримати
У Києві 28 жовтня – 2 листопада відбудуться продуктові ярмарки: адреси
У Києві 28 жовтня – 2 листопада відбудуться продуктові ярмарки: адреси
Екстрені відключення світла у Києві замінено на стабілізаційні
Екстрені відключення світла у Києві замінено на стабілізаційні

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua