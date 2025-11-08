Головна Київ Новини
Київ: змінено графіки відключення світла 8 листопада 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Київ: змінено графіки відключення світла 8 листопада 2025 року
колаж: glavcom.ua

Графіки відключень світла у столиці 8 листопада

Сьогодні, 8 листопада, у Києві змінено графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла у Києві 8 листопада

  • 1.1 черга – без світла з 14:00 до 18:30;
  • 1.2 черга – без світла з 14:00 до 18:30;
  • 2.1 черга – без світла з 14:00 до 21:00;
  • 2.2 черга – без світла з 14:00 до 21:00;
  • 3.1 черга – без світла з 18:00 до 21:00;
  • 3.2 черга – без світла з 18:00 до 21:00;
  • 4.1 черга – без світла з 18:00 до 21:00;
  • 4.2 черга – без світла з 18:00 до 21:00;
  • 5.1 черга – без світла з 10:00 до 14:30;
  • 5.2 черга – без світла з 10:00 до 14:30;
  • 6.1 черга – без світла з 12:00 до 18:30;
  • 6.2 черга – ббез світла з 12:00 до 18:30.
Київ: змінено графіки відключення світла 8 листопада 2025 року фото 1
Київ: змінено графіки відключення світла 8 листопада 2025 року фото 2

Як повідомлялося, у ніч на 8 листопада російська терористична армія знову масовано атакувала енергетичну інфраструктуру України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра енергетики Світлану Гринчук.

Через масовану атаку ворога у низці областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Гринчук написала, що як тільки дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків російських ударів, щоб швидше відновити електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

