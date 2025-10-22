Головна Київ Новини
У Києві пошкоджені школи та садки через ворожі удари (фото)

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
У Києві пошкоджені школи та садки через ворожі удари (фото)
Ворожі удари пошкодили школи та садки у Києві
фото: Олена Фіданян

Через нічні обстріли частина навчальних закладів столиці буде закрита або переведена на дистанційне навчання

У Києві внаслідок ворожих атак пошкоджено низку шкіл і дитячих садків. Деякі заклади тимчасово переходять на дистанційне навчання, а частина стане пунктами незламності для підтримки постраждалих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільницю Департаменту освіти і науки Київської міськради Олену Фіданян. 

Сьогодні в столиці через нічні обстріли постраждали кілька шкіл та садків. Колективи закладів уже долучилися до прибирання та оцінки збитків.

«Частина закладів перейде у дистанційний режим. Такі освітні громади буде поінформовано. Окремі заклади переходять в режим роботи пунктів незламності. Заради підтримки постраждалих», – зазначила Олена Фіданян.

3 фото
На весь екран
Школи та садки Києва постраждали від атак РФ
фото: Олена Фіданян

Нагадаємо, що у ніч на 22 жовтня 2025 року російські війська завдали чергового обстрілу по Київській області. В результаті атаки у приватному будинку в селі Погреби Броварського району сталася пожежа, під час якої загинула молода жінка 1987 року народження, її шестимісячне немовля та дванадцятирічна донька.

Під час останньої повітряної тривоги у Києві журналістка Юлія Кирієнко разом із сином опинилася в укритті комунального підприємства «Київпастранс». За її словами, чергова підприємства намагалася вигнати їх із сховища. Журналістка зазначила, що це не поодинокі випадки: доступ до укриттів часто обмежують, навіть якщо там перебувають діти та дорослі.

обстріл дитячий садок школа діти Київ

