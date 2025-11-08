ДТЕК оголосив про екстрені відключення світла у Києві та Київській області

Рішення ухвалено за командою «Укренерго» через критичну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими ударами.

Компанія ДТЕК повідомила про запровадження екстрених відключень електроенергії у Києві та на території Київської області. Рішення було ухвалене за розпорядженням національного оператора енергосистеми – НЕК «Укренерго». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Різке погіршення ситуації в енергосистемі, спричинене останніми масованими російськими ударами по інфраструктурі.

Відключення є екстреними. Це означає, що заздалегідь складені стабілізаційні графіки (ГПВ) наразі не діють.

ДТЕК закликає споживачів максимально обмежити використання енергоємних приладів, щоб допомогти енергетикам стабілізувати роботу системи.

Раніше ДТЕК повідомляв про зміну графіків відключення електроенергії у Києві.