Головна Київ Новини
search button user button menu button

ДТЕК оголосив про екстрені відключення світла у Києві та Київській області

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
ДТЕК оголосив про екстрені відключення світла у Києві та Київській області
колаж: glavcom.ua

Рішення ухвалено за командою «Укренерго» через критичну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими ударами.

Компанія ДТЕК повідомила про запровадження екстрених відключень електроенергії у Києві та на території Київської області. Рішення було ухвалене за розпорядженням національного оператора енергосистеми – НЕК «Укренерго». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Різке погіршення ситуації в енергосистемі, спричинене останніми масованими російськими ударами по інфраструктурі.

Відключення є екстреними. Це означає, що заздалегідь складені стабілізаційні графіки (ГПВ) наразі не діють.

ДТЕК закликає споживачів максимально обмежити використання енергоємних приладів, щоб допомогти енергетикам стабілізувати роботу системи.

Раніше ДТЕК повідомляв про зміну графіків відключення електроенергії у Києві.

 

Читайте також:

Теги: Київ Київщина ДТЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Журналісти проаналізували рішення Київради за 5 років каденції і виявила 5 найбільш шкідливих схем
Топ-5 земельних схем, якими послуговується Київрада
3 листопада, 12:00
Поліцейські Київщини встановлюють обставини ДТП за участю дитини в Бучанському районі
На Київщині чоловік наїхав на підлітка: 13-річна дівчина у лікарні
11 жовтня, 06:42
Проблеми з гарячим водопостачанням виникли у будинках у семи районах міста
Частина Києва залишилася без гарячої води
22 жовтня, 13:57
Відключення світла на Київщині 22 жовтня 2025. ДТЕК оновив графіки
Відключення світла на Київщині 22 жовтня 2025. ДТЕК оновив графіки
22 жовтня, 15:21
Фото столичної вулиці з ринком на тлі чорного диму швидко розлетілося мережею
Нескорений Київ. Фото столичної вулиці після нічного удару вразило мережу
25 жовтня, 08:45
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Відключення світла 29 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
28 жовтня, 20:02
У Святошинському районі столиці маршрутний автобус зіткнувся з електроопорою
Зіткнення автобуса з електроопорою у Києві: дев'ять осіб травмувались
6 листопада, 04:27
У результаті аварії водій мотоцикла помер на місці події
На Київщині мотоцикл Kawasaki зіткнувся з автомобілем. Загинули двоє людей
3 листопада, 11:22
За вчинене підозрюваній загрожує до 12-ти років позбавлення волі
У Києві головна бухгалтерка фірми підозрюється у купівлі квартири за кошти компанії
3 листопада, 11:52

Новини

У Києві застосовані аварійні відключення електроенергії в окремих районах
У Києві застосовані аварійні відключення електроенергії в окремих районах
ДТЕК оголосив про екстрені відключення світла у Києві та Київській області
ДТЕК оголосив про екстрені відключення світла у Києві та Київській області
Київ: змінено графіки відключення світла 8 листопада 2025 року
Київ: змінено графіки відключення світла 8 листопада 2025 року
Атака БпЛА на Київ: у ДСНС розкрили деталі
Атака БпЛА на Київ: у ДСНС розкрили деталі
Київ атакували безпілотники, виникли пожежі
Київ атакували безпілотники, виникли пожежі
В Україні оголошено повітряну тривогу
В Україні оголошено повітряну тривогу

Новини

Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
Сьогодні, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
Сьогодні, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Вчора, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua