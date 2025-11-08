Головна Київ Новини
У Києві застосовані аварійні відключення електроенергії в окремих районах

Рішення ухвалено за командою «Укренерго» через критичну ситуацію в енергосистемі.

Київська міська державна адміністрація повідомила про запровадження аварійних відключень електроенергії в окремих районах столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

Рішення про відключення було ухвалене за командою національного оператора НЕК «Укренерго» у зв’язку з погіршенням ситуації в енергосистемі України, спричиненої, імовірно, масованими російськими ударами.

Відключення є аварійними, що означає їхню непередбачуваність і відсутність попередньо оприлюднених графіків.

Енергетики зараз працюють над відновленням стабільного живлення та закликають мешканців максимально економити електроенергію, щоб полегшити балансування енергосистеми.

Як відомо, компанія ДТЕК повідомила про запровадження екстрених відключень електроенергії у Києві та на території Київської області. Рішення було ухвалене за розпорядженням національного оператора енергосистеми – НЕК «Укренерго». Різке погіршення ситуації в енергосистемі, спричинене останніми масованими російськими ударами по інфраструктурі.

Теги: ДТЕК КМДА Київ відключення світла

