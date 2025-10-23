Театр Лесі Українки вперше через відключення світла скасував вистави

Квитки, придбані на 22 жовтня, залишаються дійсними на інші дати у листопаді та грудні

Вчора, 22 жовтня, вперше від початку повномасштабного вторгнення, у Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки ввечері вимкнули світло і скасували виставу. Про це повідомляє «Главком».

Пресслужба театру повідомила у соцмережі, що у зв’язку з тимчасовим відключенням електропостачання дві вистави перенесено. Зокрема, виставу «№ 13» перенесено на 20 грудня, початок о 12:00, а виставу «Сеанс.13» перенесено на 2 листопада, початок о 12:00. Усі квитки, придбані на 22 жовтня, залишаються дійсними.

Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки повідомив про скасування вистав через відсутність світла скриншот

За даними джерел «Главкому», київський метрополітен більше не тягне живлення театру. Ймовірно, що театр достроково закриє сезон.

Нагадаємо, на тлі ліквідації наслідків комбінованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру, НЕК «Укренерго» повідомила про оновлення ситуації в енергосистемі та зміну режиму обмежень у частині регіонів.

Раніше «Главком» повідомляв, що російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури нашої країни. Через пошкодження об'єктів інфраструктури в Україні застосовуються графіки вимкнення електроенергії для побутових та промислових користувачів. Українцям варто знати про ресурси, на яких публікують графік відключення світла.

До слова, через масштабну ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру у більшості областей запроваджено аварійні відключення. Найскладніша ситуація зі світлом на Сумщині та Чернігівщині.