Незаконне виготовлення алкоголю на Київщині: яке покарання отримав організатор

Детективи БЕБ спільно з оперативниками Кіберполіції вилучили готову фальсифіковану продукцію, сировину, тару, та обладнання

Продаж контрафакту здійснювався через спеціалізовані канали в месенджерах та на вебресурсах

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області завершили досудове розслідування за фактом незаконного виробництва та продажу фальсифікованих алкогольних виробів відомих брендів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу БЕБ.

Слідство встановило, що житель Київщини налагодив виробництво, зберігання та продаж фальсифікату під виглядом всесвітньо відомих алкогольних брендів. Зокрема він налагодив канали постачання сировини й тари: тетрапаків, картонних коробок із написами відомих марок алкогольних напоїв, пластикової тари різного об’єму, спирту етилового, барвників, ароматизаторів тощо.

«Продаж контрафакту здійснювався через спеціалізовані канали в месенджерах та на вебресурсах. Фальсифіковану продукцію надсилали за допомогою поштових операторів», – повідомили у БЕБ.

Під час проведення слідчих дій детективи БЕБ спільно з оперативниками Кіберполіції вилучили готову фальсифіковану продукцію, сировину, тару, та обладнання. Орієнтовна вартість вилученого становить 2,5 млн грн.

На початку жовтня цього року фігуранту кримінального провадження було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, за ч. 1 та ч. 2 ст. 204 КК України. Суд визнав фігуранта розслідування винним.

На підставі ст. ст. 75, 76 КК України чоловіка звільнили від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробувальним терміном на рік. Вилучені контрафактні спиртові суміші, обладнання для виробництва, акцизні марки знищать у встановленому порядку.

Нагадаємо, на Київщині та Житомирщині детективи Бюро економічної безпеки. викрили масштабне підпільне виробництво алкоголю, орієнтовна вартість вилученої продукції та обладнання становить понад 1,5 млн грн. Слідством було встановлено, що для організації масового виробництва горілчаних виробів фігуранти закупили необхідне обладнання, сировину та матеріали. Реалізовували алкоголь роздрібними та оптовими партіями.