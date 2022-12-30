Головна Київ Новини
search button user button menu button

Легендарний Михайло Резнікович залишає посаду директора відомого драмтеатру

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Легендарний Михайло Резнікович залишає посаду директора відомого драмтеатру
Михайло Резнікович – український театральний режисер, народний артист та Герой України. На посаді гендиректора – художнього керівника театру перебував із 1994 року
фото: Главком

Наступником пана Резніковича призначено його учня та послідовника Кирила Кашлікова

В історії Національного академічного драматичного театру ім. Лесі Українки завершується ціла епоха, адже нині залишає свій творчий шлях на посаді генерального директора – художнього керівника Михайло Резнікович. Про це повідомили на сторінці драмтеатру у соцмережах.

За час повномасштабного вторгнення відомий театральний режисер та артист за станом здоров'я часто знаходився на лікуванні у Великій Британії і не міг продовжувати активну роботу на адміністративній посаді, проте завзято допомагав театру.

Наступником пана Резніковича, виконуючим обов'язки директора, призначено його учня та послідовника Кирила Кашлікова, який із лютого зміг налагодити роботу театру. Він запустив роботу театру вже у квітні та разом із командою театру перезапустив репертуар українською мовою та прибрав із назви закладу слово «російський».

Ми щиро вдячні Михайлу Юрійовичу Резніковичу за його віддану працю на довгому творчому шляху, за всі здобутки театру, які з'явилися завдяки його праці, та сподіваємось на подальшу творчу співпрацю з колективом театру. І зичимо Кирилу Кашлікову наснаги на новій відповідальній посаді. Разом до перемоги!

Крім того, у дописі зауважили, що театр ім. Лесі Українки став тимчасовою сценою для колег з Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка та Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша.

Михайло Резнікович – народний артист та Герой України, лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка, академік-співзасновник Національної академії мистецтв України. На посаді гендиректора – художнього керівника театру перебував із 1994 року. Працював на радіо, телебаченні, зняв кілька кінострічок.

Нагадаємо, минулого року Михайло Резнікович укотре переміг в конкурсі на керівну посаду. Очолювати драмтеатр він мав найближчі п'ять років.

Раніше повідомлялося, що харківська облрада перейменувала театр Пушкіна.

До слова, восени два столичні театри залишилися без керівників. Так, Станістав Жирков пішов із посади очільника театру драми і комедії на Лівому березі, а напередодні про таке ж рішення повідомила його дружина – керівниця Київського академічного театру «Золоті ворота» Ксенія Ромашенко.

Зауважимо, що Національний академічний театр ім. Івана Франка знову очікує глядачів – у жовтні відновила роботу головна театральна сцена країни.

Крім того, у січні гостей оперного театру потішать концерти, шедеври світової та української оперної і балетної спадщини – анонс вистав Національної опери.

Читайте також: Керівник столичного Театру російської драми Михайло Резнікович: Урядова ложа у нас порожня вже три роки
Теги: театр Михайло Резнікович

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Легендарний Михайло Резнікович залишає посаду директора відомого драмтеатру
Легендарний Михайло Резнікович залишає посаду директора відомого драмтеатру
Нічна атака дронів на Київ: у місті є руйнування
Нічна атака дронів на Київ: у місті є руйнування
Нічна атака дронами: влада Київщини повідомила про наслідки
Нічна атака дронами: влада Київщини повідомила про наслідки
Військова адміністрація Києва відреагувала на вибухи у столиці
Військова адміністрація Києва відреагувала на вибухи у столиці
Повітряна тривога на Київщині: «Шахеди» рухаються вздовж річки Дніпро у бік столиці
Повітряна тривога на Київщині: «Шахеди» рухаються вздовж річки Дніпро у бік столиці
Падіння ракети у Дарницькому районі столиці: відео наслідків
Падіння ракети у Дарницькому районі столиці: відео наслідків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Ракетна атака по Україні: деталі про пошкодження та наслідки
68K
Зеленський попросив Байдена надати сучасне озброєння, Вашингтон відмовив: Politico повідомило деталі
22K
Передноворічний терор. Що відомо про масовану атаку на Україну
21K
Вибухи в Енгельсі загострюють критику Кремля – ISW
19K
Медведчук очухався і пішов в атаку на Зеленського
17K
Падіння ракети у Білорусі: реакція Лукашенка

Новини

Обстріли Сумщини: зафіксовано майже 100 прильотів
Сьогодні, 11:46
Олланд про Мінські домовленості: дали час зміцнити українську армію і стримували окупацію Донбасу
Сьогодні, 11:28
ЗСУ знищили ракетний комплекс і склад боєприпасів окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Київ під обстрілами «дронів-камікадзе»: жителі чують звуки вибухів (відео)
Сьогодні, 02:38
Кличко підтвердив вибухи у Києві
Вчора, 09:13
ЗСУ наступають на Запоріжжі: дані Генштабу про ворожі втрати
Вчора, 06:57

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту