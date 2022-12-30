Легендарний Михайло Резнікович залишає посаду директора відомого драмтеатру

Михайло Резнікович – український театральний режисер, народний артист та Герой України. На посаді гендиректора – художнього керівника театру перебував із 1994 року

Наступником пана Резніковича призначено його учня та послідовника Кирила Кашлікова

В історії Національного академічного драматичного театру ім. Лесі Українки завершується ціла епоха, адже нині залишає свій творчий шлях на посаді генерального директора – художнього керівника Михайло Резнікович. Про це повідомили на сторінці драмтеатру у соцмережах.

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За час повномасштабного вторгнення відомий театральний режисер та артист за станом здоров'я часто знаходився на лікуванні у Великій Британії і не міг продовжувати активну роботу на адміністративній посаді, проте завзято допомагав театру.

Наступником пана Резніковича, виконуючим обов'язки директора, призначено його учня та послідовника Кирила Кашлікова, який із лютого зміг налагодити роботу театру. Він запустив роботу театру вже у квітні та разом із командою театру перезапустив репертуар українською мовою та прибрав із назви закладу слово «російський».

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Ми щиро вдячні Михайлу Юрійовичу Резніковичу за його віддану працю на довгому творчому шляху, за всі здобутки театру, які з'явилися завдяки його праці, та сподіваємось на подальшу творчу співпрацю з колективом театру. І зичимо Кирилу Кашлікову наснаги на новій відповідальній посаді. Разом до перемоги!

Крім того, у дописі зауважили, що театр ім. Лесі Українки став тимчасовою сценою для колег з Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка та Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша.

Михайло Резнікович – народний артист та Герой України, лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка, академік-співзасновник Національної академії мистецтв України. На посаді гендиректора – художнього керівника театру перебував із 1994 року. Працював на радіо, телебаченні, зняв кілька кінострічок.

Нагадаємо, минулого року Михайло Резнікович укотре переміг в конкурсі на керівну посаду. Очолювати драмтеатр він мав найближчі п'ять років.

Раніше повідомлялося, що харківська облрада перейменувала театр Пушкіна.

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До слова, восени два столичні театри залишилися без керівників. Так, Станістав Жирков пішов із посади очільника театру драми і комедії на Лівому березі, а напередодні про таке ж рішення повідомила його дружина – керівниця Київського академічного театру «Золоті ворота» Ксенія Ромашенко.

Зауважимо, що Національний академічний театр ім. Івана Франка знову очікує глядачів – у жовтні відновила роботу головна театральна сцена країни.

Крім того, у січні гостей оперного театру потішать концерти, шедеври світової та української оперної і балетної спадщини – анонс вистав Національної опери.