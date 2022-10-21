Два столичні театри залишилися без керівників 

Станістав Жирков більше не очолюватиме Київський театр драми і комедії на лівому березі Дніпра

У театральному житті столиці грядуть кадрові зміни

Сьогодні, 21 жовтня, директор-художній керівник Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, режисер Станіслав Жирков розповів про своє рішення піти з посади.

«На жаль, обставини складаються так, що я не готовий далі бути на посаді директора театру. Це довга розмова і не факт, що я готовий робити це публічно – занадто важкий момент для мене. Але я не жалкую, що колись вирішив стати директором цього прославленого театру», – повідомив режисер.

Жирков також сказав, що «приймає це рішення по своїй волі».

«Я не буду писати скільки всього зроблено і точно не буду людиною, яка руйнує мости, але знаю, що шлях закінчується. Сумно від цього. Але життя триває... Я хочу подякувати всім, хто був поруч і підтримував», – зауважив Жирков.

Нагадаємо, днями про рішення піти з посади керівниці Київського академічного театру «Золоті ворота» повідомила дружина Жиркова – директорка-художня керівниця театру Ксенія Ромашенко.