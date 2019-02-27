Завершення зими у Києві буде зі снігом та дощем
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Розсилка
Потеплішає у столиці 4 березня
Останній день зими, 28 лютого, у Києві буде з мокрим снігом. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
«У Києві завтра спочатку сухо, проте вдень збільшиться хмарність, а надвечір з’являться дощ з мокрим снігом чи, навпаки, мокрий сніг з дощем. Вдень +5+7 градусів», - написала вона
Синоптик радить взяти з собою парасолю, «більш весняний атрибут, аніж зимовий».
За її прогнозом, календарна весна розпочнеться короткочасним похолоданням: «1, 2 та 3 березня одягайтеся тепліше».
Але у понеділок, 4 березня, знову потеплішає.
Як повідомлялося, за даними синоптика, 28 лютого мокрий сніг випадатиме внаслідок діяльності північного циклону у східних областях та на півночі України. Мокрий сніг змінюватиметься часом дощем, залежно від температури повітря. На решті території буде сухо з проясненнями або хмарно. Західний вітер очікується рвучким, подекуди сильним, із штормовими поривами.