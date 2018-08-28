Завтра у Києві похолодає і пройде дощ



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Фото: Главком Гроза у Києві

У столиці у середу очікуються грози

У середу, 29 серпня, у столиці очікуються короткочасні дощі та грози. Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

У Києві завтра мінлива хмарність. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 22-24°.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадує основні правила поводження під час грози:

на природі слід:

спуститися у низину;

відійти від поодиноких дерев, стовпів, вишок;

відійти подалі від водойм;

на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів), а групі людей слід розташуватися поодинці;

зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе;

якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);

у лісі слід сховатися під невисокими деревами або у кущах.

під час грози не можна:

ховатися під дуже високими деревами;

сидіти на галявинах;

ховатися під скелями;

іти відкритою місцевістю у мокрому одязі або щільною групою;

купатися.

Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що у середу в столиці похолодає до +22+24 градусів та пройде дощ.