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    Завтра у Києві похолодає і пройде дощ

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    Гроза у Києві - Завтра у Києві похолодає і пройде дощ
    Фото: Главком
    Гроза у Києві

    У столиці у середу очікуються грози

    У середу, 29 серпня, у столиці очікуються короткочасні дощі та грози. Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

    У Києві завтра мінлива хмарність. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 22-24°.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадує основні правила поводження під час грози:

    на природі слід:

    • спуститися у низину;
    • відійти від поодиноких дерев, стовпів, вишок;
    • відійти подалі від водойм;
    • на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів), а групі людей слід розташуватися поодинці;
    • зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе;
    • якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);
    • у лісі слід сховатися під невисокими деревами або у кущах.

    під час грози не можна:

    • ховатися під дуже високими деревами;
    • сидіти на галявинах;
    • ховатися під скелями;
    • іти відкритою місцевістю у мокрому одязі або щільною групою;
    • купатися.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що у середу в столиці похолодає до +22+24 градусів та пройде дощ.

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