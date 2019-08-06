Заяви Богдана і розслідування «1+1» робилися тільки для того, щоб очорнити Кличка, - експерт



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Мер Києва Віталій Кличко попросив НАБУ вивчити заяви глави Офісу президента Андрія Богдана

Експерт не виключає, що спроби команди президента розділити посади мера Києва та голови КМДА продовжаться

Журналістські розслідування на телеканалі «1+1» робилися виключно для очорнення і поливання брудом обраного мера Києва Віталія Кличка, якого намагаються відсторонити від влади. Таку заяву зробив політичний експерт Володимир Макаровський.

«Протягом останніх двох років всі журналістські розслідування на телеканалі «1+1» робилися виключно для того, щоб очорнити законно обраного мера Києва. Немає ніяких підтверджень, адже якби вони були, були б якісь слідчі дії НАБУ, прокуратури, інших компетентних органів. Але цього нічого немає. Це така ж історія, як із знаменитою заявою пана Богдана на брифінгу про те, що йому хтось, колись запропонував 20 млн доларів за те, щоб не чіпати Кличка на посаді глави КМДА», - пояснив Макаровський в ефірі телеканалу «112 Україна».

При цьому експерт не виключає, що спроби команди президента розділити посади мера Києва та голови КМДА продовжаться.

«Спроби розділити посади мера столиці і голови КМДА, безсумнівно, будуть. Але я дуже сподіваюся, що у нової команди нових облич переважить здоровий глузд і вони звернуться до чинного законодавства, а не до горезвісної політичної доцільності», - резюмував Макаровський.

Раніше Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактами, викладеними в заяві мера Києва Віталія Кличка щодо ймовірної пропозиції хабара главі Офісу президента Андрію Богдану.

Нагадаємо, 10 липня Віталій Кличко зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею. Що він хоче назначити свого голову КМДА.

24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка.

А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.

30 липня на брифінгу Богдан розповів деталі своїх зустрічей з Кличком на Банковій. За його словами, мер Києва підтвердив йому, що не контролює Київську раду, є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів.

Богдан також розповів про зустріч з юристом, який пропонував йому хабар у $20 млн.

Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.