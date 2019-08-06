Заяви Богдана і розслідування «1+1» робилися тільки для того, щоб очорнити Кличка, - експерт
Експерт не виключає, що спроби команди президента розділити посади мера Києва та голови КМДА продовжаться
Журналістські розслідування на телеканалі «1+1» робилися виключно для очорнення і поливання брудом обраного мера Києва Віталія Кличка, якого намагаються відсторонити від влади. Таку заяву зробив політичний експерт Володимир Макаровський.
«Протягом останніх двох років всі журналістські розслідування на телеканалі «1+1» робилися виключно для того, щоб очорнити законно обраного мера Києва. Немає ніяких підтверджень, адже якби вони були, були б якісь слідчі дії НАБУ, прокуратури, інших компетентних органів. Але цього нічого немає. Це така ж історія, як із знаменитою заявою пана Богдана на брифінгу про те, що йому хтось, колись запропонував 20 млн доларів за те, щоб не чіпати Кличка на посаді глави КМДА», - пояснив Макаровський в ефірі телеканалу «112 Україна».
При цьому експерт не виключає, що спроби команди президента розділити посади мера Києва та голови КМДА продовжаться.
«Спроби розділити посади мера столиці і голови КМДА, безсумнівно, будуть. Але я дуже сподіваюся, що у нової команди нових облич переважить здоровий глузд і вони звернуться до чинного законодавства, а не до горезвісної політичної доцільності», - резюмував Макаровський.
Раніше Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактами, викладеними в заяві мера Києва Віталія Кличка щодо ймовірної пропозиції хабара главі Офісу президента Андрію Богдану.
Нагадаємо, 10 липня Віталій Кличко зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею. Що він хоче назначити свого голову КМДА.
24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка.
А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.
30 липня на брифінгу Богдан розповів деталі своїх зустрічей з Кличком на Банковій. За його словами, мер Києва підтвердив йому, що не контролює Київську раду, є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів.
Богдан також розповів про зустріч з юристом, який пропонував йому хабар у $20 млн.
Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.