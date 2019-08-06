Кличко у відпустці потролив Богдана і Вавриша



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Мер Києва пішов у тижневу відпустку Фото: twitter.com/Vitaliy_Klychko

У Twitter мер Києва опублікував своє фото з відпочинку

Мер Києва Віталій Кличко, знаходячись у відпустці, передав привіт главі Офісу президента Андрію Богдану та столичному забудовнику Андрію Вавришу.

У Twitter Кличко опублікував своє фото з відпочинку.

«Привіт Андрію і Богдану! Вавришу і Андрію, щоб хлопці не переплутали», - іронічно написав мер столиці.

«Спорт виховує волю до перемоги. Чесної і відкритої, коли не збрешеш і не сховаєшся за чиюсь спину...» - додав Кличко.

Як відомо, мер Києва пішов у тижневу відпустку з дозволу президента Володимира Зеленського.

Раніше Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактами, викладеними в заяві мера Києва Віталія Кличка щодо ймовірної пропозиції хабара главі Офісу президента Андрію Богдану.

Нагадаємо, 10 липня Віталій Кличко зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею. Що він хоче назначити свого голову КМДА.

24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка.

А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.

30 липня на брифінгу Богдан розповів деталі своїх зустрічей з Кличком на Банковій. За його словами, мер Києва підтвердив йому, що не контролює Київську раду, є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів.

Богдан також розповів про зустріч з юристом, який пропонував йому хабар у $20 млн.

Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.