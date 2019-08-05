НАБУ відкрило справу за фактом можливої пропозиції $20 млн Богдану як хабара



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Голова Офісу президента Андрій Богдан Фото: пресслужба президента

Cправу порушено за статтею - пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого пропозиції $20 млн як хабара голові Офісу президента Андрію Богдану. Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на своє джерело в правоохоронних органах.

«Завели справу в четвер», - сказав співрозмовник.

З його слів, справу порушено за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Як повідомлялось, мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко просив Національне антикорупційне бюро відкрити справу за фактом можливої пропозиції $20 млн як хабара голові Офісу президента Андрію Богдану.

Нагадаємо, 10 липня Віталій Кличко зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею. Що він хоче назначити свого голову КМДА.

24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка.

А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.

30 липня на брифінгу Богдан розповів деталі своїх зустрічей з Кличком на Банковій. За його словами, мер Києва підтвердив йому, що не контролює Київську раду, є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів.

Богдан також розповів про зустріч з юристом, який пропонував йому хабар у $20 млн.

Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.