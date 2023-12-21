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Зеленська відкрила першу фабрику-кухню для школярів: як вона працює

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленська відкрила першу фабрику-кухню для школярів: як вона працює
Олена Зеленська продовжує реформувати систему шкільного харчування
фото: МОЗ

На фабриці можна буде готувати 10 тисяч порцій корисних обідів на день

У Бучі відкрилася перша в Україні фабрика-кухня в межах реформи системи шкільного харчування, започаткованої першою леді України Оленою Зеленською. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я у Facebook.

У відомстві розповідають, що вже у січні-лютому тут готуватимуть корисні обіди для закладів освіти трьох навколишніх громад – Бучі, Немішаєвого та Бородянки.

Також зазначається, що це перша фабрика-кухня, яка дозволяє готувати 10 тисяч порцій на день. Меценатом проєкту став американський філантроп і бізнесмен Говард Баффет, який відвідав відкриття фабрики-кухні.

«Реформа шкільного харчування продовжується – для кожного регіону ми підбираємо оптимальний варіант – десь буде фабрика-кухня, як тут. Десь вже працюють опорні кухні – це інша модель, коли один шкільний заклад, де обладнання вже оновлене, готує для багатьох інших. Так є, наприклад, на Львівщині, де цими вихідними ми побачили, як все працює. Я завжди наголошую – ми будуємо не просто кухні чи харчоблоки, а рівний доступ кожної дитини до здорової їжі в будь-якому куточку країни: від великих міст до найменших сіл. Ми хочемо виростити здорове покоління і зробимо це. Попри все», – наголосила Зеленська.

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фото: МОЗ

Другу фабрику-кухню побудують у Лозовій на Харківщині. Вона годуватиме щодня приблизно 14 тисяч учнів та дошкільнят у п’яти громадах Лозівського району.

Фабрика-кухня – це окреме підприємство, у якому здійснюється приготування, шокове охолодження (за температури 3°C) готових страв та доставлення в охолодженому вигляді до навчальних закладів і закладів оздоровлення і відпочинку. Його виробничі потужності дозволяють виготовляти до 10 тисяч порцій їжі в день та забезпечувати якісним харчуванням 30-40 навчальних закладів. При цьому діти як у великому місті, так і в маленькому селищі отримуватимуть однаково здорові та поживні страви.

Модель фабрики-кухні є однією з трьох розроблених та затверджених в межах провадження реформи шкільного харчування у 2020-2022 роках новітніх технологічних моделей організації харчування дітей. Її особливість полягає в забезпеченні дотримання високих стандартів якості та вимог НАССР, що гарантує надійність та безпеку харчування.

Нагадаємо, що українські громади отримали понад 370 шкільних автобусів від Євросоюзу. Це відбулося в межах кампанії «Шкільні автобуси для України», започаткованої президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і першою леді Оленою Зеленською.

До слова, Міносвіти повідомило, чи будуть у школах новорічні святкові ранки.

Читайте також: Чи зможуть діти-біженці повернутись до української школи?
Теги: Олена Зеленська школа харчування

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