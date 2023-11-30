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Атака «шахедів» на Одещину, Донеччина долає наслідки ракетного удару: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака «шахедів» на Одещину, Донеччина долає наслідки ракетного удару: ситуація в регіонах
Вночі росіяни здійснили три обстріли прикордонних територій
фото: пресслужба ДСНС

Ворог завдав 100 ударів по 16 містах та селах Запорізької області

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Хмельниччина

Під час чергової ворожої атаки ударними БпЛА працювали сили ППО. Внаслідок їх збиття, уламки впали в Шепетівському районі  на території колишнього заводу. Травмованих немає. Пожежа відсутня. Пошкодження встановлюються.

Чернігівщина

За добу – два обстріли (11 вибухів). Ворог із мінометів стріляв по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили три обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано вісім вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Свеська громади.

У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення продуктового магазину. Вчора протягом дня росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 15 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Есманьська та Великописарівська громади. Без наслідків.

Запорізька область

Ворог завдав 100 ударів по 16 містах та селах області. Рашисти здійснили 90 БПЛА-атак по Новодарівці, Залізничному, Роботиному й Малій Токмачці та обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку.

90 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Левадного, Полтавки, Новоданилівки, Новоандріївки, Білогір'я, Лугівського, Лобкового, П'ятихаток та інших прифронтових населених пунктів. Надійшло чотири повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина

Близько опівночі захисники з ПвК «Схід» знищили на Дніпропетровщині три ворожі безпілотники. Всі шахеди збили над Нікопольщиною.

Район окупанти атакували й важкою артилерією. Обстріляли Марганецьку громаду. Без жертв. Вчора вдень ворог атакував Нікополь трьома дронами-камікадзе. Пошкодив приватний будинок. Марганецьку громаду ворог обстріляв з важкої артилерії. Випустив десять снарядів.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 16 населених пунктів: Ветеринарне, Вовчанськ, Гатище, Мала Вовча Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.

Авіаудари завдали по Синьківці, Петропавлівці, Куп'янську, Курилівці Куп’янського району. На Куп’янському напрямку противник провів штурмові дії біля Синьківки, Петропавлівки, де Сили оборони України відбили сім 7 разів.

Луганщина

Вчора наші захисники відбили у Серебрянському лісництві декілька штурмів. Окупанти  також намагалися прорвати українську оборону поблизу Стельмахівки на Сватівщині. Під мінометний та артилерійський вогонь потрапили Невське та Білогорівка.

За добу противник здійснив 132 обстріли (549 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби – 11 населених пунктів: Торецьк, Авдіївка, Костянтинівка, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, смт  Очеретине, смт Північне, с.Уманське,  с.Новоукраїнка, с.Новоселівка перша

Пошкоджено 17 житлових будинків (з них 6 – багатоквартирні), школа-інтернат, «Будинок вчителя», два цеха та адмінбудівля заводу 10 гаражів, адмінбудівля суду, адмінбудівля Покровського РУП, 21 службовий автомобіль, цивільний автомобіль, будинок культури, дитсадок.  На Донеччина за добу: 10 поранених.

Миколаївщина

Вчора ворог завдавав артилерійські удари по с. Дмитрівка Куцурубської громади. Постраждалих немає. Також вночі ворог завдавав артилерійські удари по м. Очаків Очаківської громади. Без постраждалих.

Одещина

Вночі російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками. Пʼять «шахедів» знищили наші сили ППО. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю, що не використовувалася. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники, люди не постраждали.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 107 обстрілів (656 снарядів), з них по м. Херсон – шість обстрілів (23 снаряди). Рашисти поцілили  у райони  25 населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури та навчальний заклад у Херсоні; медичну установу та дошкільний навчальний заклад у Херсонському районі.

Вчора вдень у передмісті Херсона під російський обстріл потрапила працівниця «швидкої». Бригада медиків їхала на виклик до Кіндійки, де росіяни вбили літнього чоловіка.

У момент, коли вони прибули на місце, ворог повторно вдарив по населеному пункту.  53-річна фельдшерка дістала контузію та вибухову травму. ЇЇ доставили до лікарні. Сьогодні близько опівночі внаслідок ворожого артилерійського обстрілу с. Дар‘ївка поранень зазнали чотири людини. Пошкоджено 10 будинків, лікарня, дитячий садок. Всього за добу по області: одна людина загинула, п’ятеро дістали поранення.

Триває 645-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще два - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три пункти управління, два склади боєприпасів та два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Теги: пожежа Костянтинівка окупанти школа Донеччина обстріл Миколаїв Торецьк лікарня автомобіль Авдіївка рятувальники Запорізька область Херсон будинок дитячий садок населення рашисти втрати ворог поранення росіяни

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