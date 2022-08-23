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Зеленський підписав закон про бомбосховища у новобудовах

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський підписав закон про бомбосховища у новобудовах
У кожній новобудові повинно бути бомбосховище
фото з відкритих джерел

Закон містить кілька норм щодо бомбосховищ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який зобов’язує забудовників передбачати наявність бомбосховищ у новобудовах.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Закон передбачає зміну підходів до формування системи споруд цивільного захисту. Зокрема, при плануванні та забудові на рівні містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях.

Тепер документація має обов'язково містити розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту, який визначає план розвитку укриттів та забезпечення безперешкодного доступу до них.

Закон містить такі ініціативи:

  • облік заходів цивільного захисту на стадії розробки будівельної документації;
  • спрощення процедури передачі земельних ділянок для будівництва бомбосховищ;
  • обов'язкове розміщення споруд цивільного захисту ( укриттів, сховищ, бомбосховищ) при будівництві об'єктів, на яких постійно перебуватиме понад 50 осіб або періодично перебуватиме понад 100 осіб;
  • необхідність утримання укриттів у постійній готовності.

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