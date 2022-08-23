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Зеленський зустрівся з Дудою: перші фото та відео

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський зустрівся з Дудою: перші фото та відео
Зустріч відбувається у Маріїнському палаці
Офіс президента

Президент Польщі візьме участь у другому онлайн-саміті Кримської платформи

До Києва з робочим візитом прибув президент Польщі Анджей Дуда. Він вже зустрівся з главою української держави Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці.

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Відомо, що після двосторонніх переговорів президенти візьмуть участь у другому онлайн-саміті Кримської платформи.

Раніше повідомлялося, що Україна значно розширює формат Кримської платформи.

Другий саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня 2022 року в онлайн-форматі. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, участь у саміті підтвердили близько 60 країн і міжнародних організацій, серед них майже 40 – на рівні президентів та прем’єр-міністрів.

Теги: Україна Анджей Дуда Володимир Зеленський

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