  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленського запросили на Марш рівності «КиївПрайд»

    • Розсилка
    Акції в рамках &laquo;КиївПрайду&raquo; розпочалися 16 червня і закінчиться 23 червня у Києві Маршем рівності - Зеленського запросили на Марш рівності «КиївПрайд»
    Акції в рамках «КиївПрайду» розпочалися 16 червня і закінчиться 23 червня у Києві Маршем рівності

    Марш рівності відбудеться 23 червня у Києві

    Президента України Володимира Зеленського запросили долучитися до Маршу рівності на захист прав ЛГБТ-спільноти у Києві 23 червня, повідомили організатори.

    «Володимира Зеленського запрошують стати першим президентом України, який вийде на Марш рівності та підтримає права людини. Ми поділяємо позицію президента України, що людина є вищою цінністю, і держава має працювати для людини. 23 червня тисячі українок і українців вийдуть на Марш рівності з вірою у європейське майбутнє нашої країни. Ми були б раді бачити пана президента серед небайдужих до прав людини українців, адже саме він є гарантом дотримання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина», – йдеться в прес-релізі організаторів «КиївПрайду».

    В Адміністрації президента наразі не коментували факт запрошення Володимира Зеленського на Марш рівності.

    Раніше ЗМІ повідомили, що у Києві напередодні Маршу рівності, запланованого на 23 червня, члени українських ультраправих  та анти-ЛГБТ-груп «Традиція і порядок», Катехон, Братство та інші готують акції протесту проти Прайда.

    Нагадаємо, з 16 червня у Києві відбудеться серія культурно-просвітницьких заходів під егідою «КиївПрайд», що завершиться Маршем рівності у неділю, 23 червня.

    Передбачається, що у 2019 році на Марші буде близько 10 тисяч учасників.

    Джерело: Радіо Свобода

    ЗМІ Київ Марш рівності держава Володимир Зеленський права людини
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ