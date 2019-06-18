Зеленського запросили на Марш рівності «КиївПрайд»



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Акції в рамках «КиївПрайду» розпочалися 16 червня і закінчиться 23 червня у Києві Маршем рівності

Марш рівності відбудеться 23 червня у Києві

Президента України Володимира Зеленського запросили долучитися до Маршу рівності на захист прав ЛГБТ-спільноти у Києві 23 червня, повідомили організатори.

«Володимира Зеленського запрошують стати першим президентом України, який вийде на Марш рівності та підтримає права людини. Ми поділяємо позицію президента України, що людина є вищою цінністю, і держава має працювати для людини. 23 червня тисячі українок і українців вийдуть на Марш рівності з вірою у європейське майбутнє нашої країни. Ми були б раді бачити пана президента серед небайдужих до прав людини українців, адже саме він є гарантом дотримання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина», – йдеться в прес-релізі організаторів «КиївПрайду».

В Адміністрації президента наразі не коментували факт запрошення Володимира Зеленського на Марш рівності.

Раніше ЗМІ повідомили, що у Києві напередодні Маршу рівності, запланованого на 23 червня, члени українських ультраправих та анти-ЛГБТ-груп «Традиція і порядок», Катехон, Братство та інші готують акції протесту проти Прайда.

Нагадаємо, з 16 червня у Києві відбудеться серія культурно-просвітницьких заходів під егідою «КиївПрайд», що завершиться Маршем рівності у неділю, 23 червня.

Передбачається, що у 2019 році на Марші буде близько 10 тисяч учасників.

Джерело: Радіо Свобода