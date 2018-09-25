Земельний кадастр відкриють для киян



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Міський земельний кадастр стане відкритим

Протягом останніх 23 років доступ до цих даних був штучно обмежений

Електронну систему міського земельного кадастру Києва, доступ до якого роками був обмежений, незабаром відкриють для киян. Про це заявив в інтерв’ю «OpenKyiv» директор Департаменту земельних ресурсів КМДА Петро Оленич.

«У міському земельному кадастрі є достатньо відомостей, щоб забезпечити ефективну роботу електронних систем. Однак протягом останніх 23 років доступ до цих даних був штучно обмежений. Ми відкриваємо цю інформацію для киян», – сказав він.

Оленич зазначив, що у столиці вже функціонує містобудівний кадастр та інформаційно-аналітична система «Майно», яка забезпечує відкритість даних для усіх охочих.

«Зараз ми працюємо над тим, щоб створити простий та ефективний механізм постачання даних до цих систем», – запевнив він.