На Київщині автомобіль влетів у паркан: двоє загиблих



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Смертельна аварія трапилася вночі Фото: ДСНС

Рятувальники деблокували тіла загиблих та трьох травмованих

У ніч на вівторок, 25 серпня, у місті Березань Баришівського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Повідомлення про ДТП надійшло о до оперативно-диспетчерської служби Баришівського району 00:55.

До місця виклику було направлено черговий караул 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю рятувальниками було встановлено, що автомобіль Chevrolet Lacetti зіткнувся з парканом.

В результаті проведення рятувальних робіт були деблоковані двоє загиблих та троє потерпілих.

Як повідомлялося, 22 серпня в Києві на Русанівці, на вулиці Флоренції, 7 п’яний водій сміттєвоза збив маму з маленьким сином. За даними свідків, автомобіль тягнув тіло жінки близько восьми метрів. Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід водію сміттєвоза у вигляді тримання під вартою.

24 серпня близько 19:30 на перехресті Салютної та Туполєва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися автомобілі Volkswagen і КІА.

25 серпня вранці на трасі Київ – Одеса в районі Білої Церкви сталися дві серйозні дорожньо-транспортні пригоди.