На Південному мосту в Києві бетономішалка потрощила дві автівки (відео)



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Момент ДТП зафіксовано автомобільним відеореєстратором Фото: скріншот відео

Бетономішалка під час маневрів на дорозі зачепила два автомобілі

Сьогодні, 26 серпня, на Південному мосту в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю бетономішалки.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Водій бетономішалки під час маневру з однієї смугу руху в іншу зачепив спочатку автомобіль Renault, а потім Lada.

Момент ДТП зафіксовано відеореєстратором одного з автомобілів, що рухалися позаду бетономішалки.

У ДТП обійшлося без постраждалих.

Як повідомлялося, 25 серпня на Брест-Литовському шосе на виїзді з Києва в напрямку Житомира сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів: вантажівок MAN, Iveco, DAF та легкового авто Mitsubishi.