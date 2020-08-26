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    На Південному мосту в Києві бетономішалка потрощила дві автівки (відео)

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    Момент ДТП зафіксовано автомобільним відеореєстратором - На Південному мосту в Києві бетономішалка потрощила дві автівки (відео)
    Момент ДТП зафіксовано автомобільним відеореєстратором
    Фото: скріншот відео

    Бетономішалка під час маневрів на дорозі зачепила два автомобілі

    Сьогодні, 26 серпня, на Південному мосту в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю бетономішалки.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Водій бетономішалки під час маневру з однієї смугу руху в іншу зачепив спочатку автомобіль Renault, а потім Lada.

    Момент ДТП зафіксовано відеореєстратором одного з автомобілів, що рухалися позаду бетономішалки.

    У ДТП обійшлося без постраждалих.

    Як повідомлялося, 25 серпня на Брест-Литовському шосе на виїзді з Києва в напрямку Житомира сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів: вантажівок MAN, Iveco, DAF та легкового авто Mitsubishi.

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