Автобус із трьома десятками російських туристів потрапив у ДТП в Туреччині, є загиблі
Автобус віз відпочивальників із готелів Аланії в аеропорт
Автобус із російськими туристами потрапив у ДТП в Туреччині. Він влетів у припарковану на узбіччі фуру. Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Водій загинув на місці, п'ятьох росіян – туристів і двох гідів – госпіталізовано до турецьких лікарень.
Автобус віз відпочивальників із готелів Аланії в аеропорт. У салоні було 33 росіянина. Причини аварії з’ясовують. Попередньо – водій втратив управління. Торік у нього вже траплявся серцевий напад.
Раніше на півдні канадської провінції Манітоба унаслідок зіткнення вантажівки та пасажирського автобуса загинули щонайменше 15 людей, десятеро – постраждали.
Також уночі проти 15 червня поблизу Переяслава Київської області фура переїхала військового.
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