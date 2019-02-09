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    Жінка у Києві шукала чоловіків на сайтах знайомств, щоб обкрадати

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    <p>Поліція затримала жінку та можливого її спільника</p> <div></div> - Жінка у Києві шукала чоловіків на сайтах знайомств, щоб обкрадати

    Поліція затримала жінку та можливого її спільника

    Жінка підливала в алкоголь чоловіків снодійне

    У Києві оперативники затримали жінку, яка підливала чоловікам снодійне у алкогольні напої та обкрадала їх. Про це інформує столична поліція.

    Своїх потенційних жертв зловмисниця знаходила на сайті знайомств. На цей час доведена причетність підозрюваної до двох протиправних епізодів, хоча у правоохоронців є всі підстави вважати, що на її рахунку значно більше таких злочинів.

    Оперуповноважений Шевченківського управління поліції Максим Чечоткін розповів, що протягом тижня у Шевченківському районі столиці від дій жінки постраждало двоє чоловіків. Спритниця через сайт знайомств домовлялася з іноземцями про зустріч. Як правило, побачення з чоловіками відбувалися у квартирах, де вони жили. У якийсь момент вона підливала їм у алкогольні напої снодійне, а коли вони засинали, обкрадала їх.

    «Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів, ми встановили місцезнаходження спритниці та затримали її у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На цей час вже доведена її причетність до двох епізодів, але у нас є всі підстави вважати, що ця цифра набагато більша. На даний час із затриманою спілкуються слідчі», - зазначив правоохоронець.

    Також оперативники встановили, що у підозрюваної є знайомий, який під час скоєння злочинів виконував роль водія та у подальшому займався збутом викраденого майна.

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    Жінка у Києві шукала чоловіків на сайтах знайомств, щоб обкрадати
    Жінка у Києві шукала чоловіків на сайтах знайомств, щоб обкрадати
    Жінка у Києві шукала чоловіків на сайтах знайомств, щоб обкрадати
    Жінка у Києві шукала чоловіків на сайтах знайомств, щоб обкрадати
    Жінка у Києві шукала чоловіків на сайтах знайомств, щоб обкрадати
    Жінка у Києві шукала чоловіків на сайтах знайомств, щоб обкрадати

    За місцем мешкання підозрюваної поліцейські провели невідкладний обшук, у ході якого виявили пігулки, а також ємкість із невідомою речовиною. Вилучене направили на проведення експертизи.

    Досудове розслідування розпочате за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Затриманій повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу – цілодобовий домашній арешт.

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