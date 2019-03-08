«Жіноче» ДТП у столиці: дитині в розбитій машині посікло обличчя



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Дві жінки влаштували ДТП в столиці. Вони обидві везли дітей у кріслах

У Голосіївському районі Києва, саме у Міжнародний жіночий день сталася ДТП за участю двох жінок. Про це путь у Facebook «Вартові Еспресо».

За даними видання, на перехресті вулиць Голосіївської та Саперно-Слобідської автомобіль Audi Q5 зупинився на заборонний сигнал світлофора у правій смузі.

За словами жінки-водія, коли загорівся зелений сигнал, то вона розпочала рух разом з іншими машинами і в цей час перед її машиною з'явився Nissan Tiida. Він намагався «проскочити» на жовтий сигнал перехрестя з боку Саперно-Слобідської в напрямку Голосіївської вулиці. За його кермом теж знаходилась жінка.

В результаті зіткнення Nissan розвернуло на 90 градусів, він боком вилетів на тротуар і збив дорожній знак. Audi теж змінив напрям руху і вилетів слідом на тротуар.

В результаті ДТП постраждала дитина, яка перебувала в Nissan - хлопчик знаходився в кріслі. Можливо, через те що воно не було правильно закріплено, його розвернуло від удару і дитина отримала травми.

Крім того, за словами свідків, дитині посікло розбитим склом обличчя. Жінка-водій Ніссану була пристебнута пасами безпеки і не постраждала.

Зазначається, що автоледі з Audi також користалася ременями безпеки і травм не отримала. Дворічна дитина, яка знаходилася в її машині, знаходилася в дитячому кріслі і теж не постраждала.

На місці ДТП працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.