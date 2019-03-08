  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Жіноче» ДТП у столиці: дитині в розбитій машині посікло обличчя

    • Розсилка
    «Жіноче» ДТП у столиці: дитині в розбитій машині посікло обличчя

    Дві жінки влаштували ДТП в столиці. Вони обидві везли дітей у кріслах

    У Голосіївському районі Києва, саме у Міжнародний жіночий день сталася ДТП за участю двох жінок. Про це путь у Facebook «Вартові Еспресо».

    За даними видання, на перехресті вулиць Голосіївської та Саперно-Слобідської автомобіль Audi Q5 зупинився на заборонний сигнал світлофора у правій смузі.

    За словами жінки-водія, коли загорівся зелений сигнал, то вона розпочала рух разом з іншими машинами і в цей час перед її машиною з'явився Nissan Tiida. Він намагався «проскочити» на жовтий сигнал перехрестя з боку Саперно-Слобідської в напрямку Голосіївської вулиці. За його кермом теж знаходилась жінка.

    В результаті зіткнення Nissan розвернуло на 90 градусів, він боком вилетів на тротуар і збив дорожній знак. Audi теж змінив напрям руху і вилетів слідом на тротуар.

    В результаті ДТП постраждала дитина, яка перебувала в Nissan - хлопчик знаходився в кріслі. Можливо, через те що воно не було правильно закріплено, його розвернуло від удару і дитина отримала травми.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    «Жіноче» ДТП у столиці: дитині в розбитій машині посікло обличчя
    «Жіноче» ДТП у столиці: дитині в розбитій машині посікло обличчя
    «Жіноче» ДТП у столиці: дитині в розбитій машині посікло обличчя
    «Жіноче» ДТП у столиці: дитині в розбитій машині посікло обличчя
    «Жіноче» ДТП у столиці: дитині в розбитій машині посікло обличчя
    «Жіноче» ДТП у столиці: дитині в розбитій машині посікло обличчя
    «Жіноче» ДТП у столиці: дитині в розбитій машині посікло обличчя
    «Жіноче» ДТП у столиці: дитині в розбитій машині посікло обличчя
    «Жіноче» ДТП у столиці: дитині в розбитій машині посікло обличчя
    «Жіноче» ДТП у столиці: дитині в розбитій машині посікло обличчя
    «Жіноче» ДТП у столиці: дитині в розбитій машині посікло обличчя
    «Жіноче» ДТП у столиці: дитині в розбитій машині посікло обличчя
    «Жіноче» ДТП у столиці: дитині в розбитій машині посікло обличчя

    Крім того, за словами свідків, дитині посікло розбитим склом обличчя. Жінка-водій Ніссану була пристебнута пасами безпеки і не постраждала.

    Зазначається, що автоледі з Audi також користалася ременями безпеки і травм не отримала. Дворічна дитина, яка знаходилася в її машині, знаходилася в дитячому кріслі і теж не постраждала.

    На місці ДТП працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

    ДТП Київ діти жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ