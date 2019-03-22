Житель Білої Церкви до смерті забив свого сусіда



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У чоловіка виник словесний конфлікт з сусідом по кімнаті гуртожитку, який переріс в бійку Фото: Нацполіція

Потерпілий помер у лікарні, не приходячи до тями

Від працівників Білоцерківської лікарні до поліції надійшло повідомлення про побиття 52-річного чоловіка. На приймальній покій потерпілого доставили з численними травмами без свідомості.

Працівники поліції, які виїхали на місце, з’ясували у співмешканки потерпілого, що напередодні у чоловіка виник словесний конфлікт з сусідом по кімнаті гуртожитку, який переріс в бійку. До поліції та за медичною допомогою ніхто не звертався, так як не хотіли розголосу.

Однак, наступного дня стан здоров’я чоловіка різко погіршився, він перебував у комі. Кілька днів потому потерпілий помер у лікарні, не приходячи до тями. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Поліцейські затримали зловмисника. Ним виявився 30-річний місцевий житель, який на момент злочину перебував під умовним терміном покарання за скоєння дорожньо-транспортної пригоди зі смертельним наслідком. Правопорушник згодом зізнався у скоєному та надав слідчим правдиві покази.

Наразі слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, яка передбачає до десяти років позбавлення волі. Під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури чоловіку повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває слідство.