  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Житель Білої Церкви до смерті забив свого сусіда

    • Розсилка
    У чоловіка виник словесний конфлікт з сусідом по кімнаті гуртожитку, який переріс в бійку - Житель Білої Церкви до смерті забив свого сусіда
    У чоловіка виник словесний конфлікт з сусідом по кімнаті гуртожитку, який переріс в бійку
    Фото: Нацполіція

    Потерпілий помер у лікарні, не приходячи до тями

    Від працівників Білоцерківської лікарні до поліції надійшло повідомлення про побиття 52-річного чоловіка. На приймальній покій потерпілого доставили з численними травмами без свідомості.

    Працівники поліції, які виїхали на місце, з’ясували у співмешканки потерпілого, що напередодні у чоловіка виник словесний конфлікт з сусідом по кімнаті гуртожитку, який переріс в бійку. До поліції та за медичною допомогою ніхто не звертався, так як не хотіли розголосу.

    Однак, наступного дня стан здоров’я чоловіка різко погіршився, він перебував у комі. Кілька днів потому потерпілий помер у лікарні, не приходячи до тями. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Поліцейські затримали зловмисника. Ним виявився 30-річний місцевий житель, який на момент злочину перебував під умовним терміном покарання за скоєння дорожньо-транспортної пригоди зі смертельним наслідком. Правопорушник згодом зізнався у скоєному та надав слідчим правдиві покази.

    Наразі слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, яка передбачає до десяти років позбавлення волі. Під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури чоловіку повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває слідство.

    Читайте також
    кримінал вбивство Київщина поліція чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ