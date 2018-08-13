Житель Закарпаття організував канал переправлення нелегалів до Євросоюзу



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Підозру йому оголосила київська прокуратура

Київською місцевою прокуратурою № 7 спільно з Управлінням по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУ НП у м. Києві та Нацполіцією у ході спільної спецоперації викрито організатора схеми з незаконного переправлення до країн Євросоюзу вихідців з країн Азії. Про це повімила прес-служба прокуратури Києва.

Організатором каналу нелегальної міграції виявився – 64 річний житель Закарпатської області.

У ході слідчих дій у помешканнях фігуранта, а також його спільників, правоохоронці виявили 16 громадян Бангладеш, які потрапили в Україну в обхід прикордонного контролю та надалі планували з його допомогою виїхати до країн Євросоюзу.

У зловмисника також вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та «чорнові» блокноти, які підтверджують протиправну діяльність.

За результатами слідчих дій організатору схеми нелегальної міграції повідомлено про підозру за ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинене щодо кількох осіб з корисливих мотивів).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

В межах слідства встановлюються інші учасники цієї схеми.

Раніше стало відомо про виявлення у Києві 24 громадян Бангладеш, які всупереч чинному законодавству та в обхід прикордонників потрапили в Україну, звідки планували дістатися у країни Шенгенської зони.