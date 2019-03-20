Вбивство прикордонника на Львівщині: суд обрав підозрюваному запобіжний захід



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20-річний строковик перебуватиме під вартою щонайменше 60 діб без альтернативи внесення застави

Солдату строкової служби загрожує за вбивство від 7 до 15 років позбавлення волі

Суд у Львові взяв під варту 20-річного солдата-строковика, якого підозрюють у вбивстві інспектора Мостиського прикордонного загону.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Західного регіону України.

«19 березня 2019 року Личаківський районний суд м. Львова обрав 20-річному солдату строкової служби ВПС «Сянки» Мостиського прикордонного загону запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб без альтернативи внесення застави», - йдеться у повідомленні.

Також прикордоннику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК (умисне вбивство).

За вчинене йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 18 березня у МВС повідомили, що у Львівській області прикордонник отримав вогнепальне поранення зі зброї іншого військовослужбовця, який перебував в прикордонному наряді.

У військовій прокуратурі додали, що солдат з виданої йому зброї один раз вистрілив в старшину та наніс удари в різні частини тіла. Чоловік помер дорогою до лікарні. За даними ЗМІ, одиничний постріл було зроблено у спину.